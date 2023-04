Terni, "le volontarie della libertà", un libro per analizzare la partecipazione delle donne alla Resistenza

Alla casa delle Donne, in via Aminale, sarà presentato il libro "Le volontarie della libertà. 8 settembre 1943 - 25 aprile 1945" di Mirella Alloisio e Giuliana Gadola Beltrami. Appuntamento per venerdì 28 aprile alle 17.

A presentare il volume la partigiana e autrice del libro Mirella Alloisio, Paola Gigante delle Casa delle Donne di Terni e Anna Rita Marchetti del Coordinamento Donne ANPI Terni, parteciperanno anche le curatrici Francesca Candori e Roberta Perfetti della Sezione “Partigiane d'Italia” ANPI Perugia.



Che cosa è stata la partecipazione femminile alla Resistenza? Quali le articolazioni attraverso cui si è espressa? Quali motivi ideali hanno ispirato l'azione di tante donne? Sapevano a che cosa andavano incontro? Si può individuare nell'ampiezza della presenza delle donne così varia per età ed estrazione sociale la matrice della successiva rivolta femminile? A queste domande vuol rispondere questo libro attraverso le testimonianze delle protagoniste. Identificando pubblico e privato, esse fanno emergere tematiche anticipatrici di quelle del moderno movimento delle donne: ribellione alla condizione femminile; opportunità di decidere, di scegliere, di misurarsi; desiderio di vivere da donne in modo diverso da quello tradizionale. Il libro fornisce nello stesso tempo un panorama ricchissimo di nomi, dati, fatti che consentono di valutare per la prima volta - visto che la storia della resistenza femminile non è mai stata scritta - la reale portata di quella partecipazione. Volontarie della libertà sostiene una tesi originale: volontarie le donne lo furono più degli uomini, perché, mentre per questi, per ragioni di obbligo militare, una scelta di campo si imponeva, esse, restando a casa, non avrebbero rischiato nulla.