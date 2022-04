Terni, le 'Sponde Partigiane' rimesse a nuovo grazie ai volontari

Proseguono i lavori di riqualificazione delle aree verdi da Lungonera Cimarelli alla Rotonda Angelini da parte dei volontari dell'associazione Sentieri Partigiani. La riqualificazione della 'Sponda Partigiana' che comprende i luoghi della Resistenza ed i sentieri storici simbolo delle lotte per la libertà nasce grazie all'accordo tra Comune di Terni e l'associazione di promozione sociale Sentieri Partigiani.

Dopo aver ricomposto le panchine con la ricollocazione delle doghe restaurate e la sostituzione di quelle rotte, l'opera dei volontari prosegue con la rimozione della parte della metallica, la messa a nuovo del parapetto attraverso specifici trattamenti, l'eliminazione degli infestanti e la potatura della siepe. Il prato sarà tagliato in ogni punto e saranno, anche in questo caso, tolti tutti gli infestanti. Infine nella rotonda saranno potate e squadrate le siepi e sarà sistemato il terreno nella modalità originaria. Nell'area verrà posto un leggio con pannello a ricordo del comandante partigiano Germinal Cimarelli ed uno a ricordo del carabiniere partigiano Raoul Angelini. I pannelli riporteranno i volti e le biografie dei due uomini ai quali la via e la rotonda sono dedicate.

«Tutto ciò non sarebbe possibile se oltre alle donazioni non vi fossero soci e cCompagni pronti a prestare le proprie professionalità e le proprie braccia per il completamento del progetto - dicono i volontari di Sentieri Partigiani - persone che sacrificano il loro tempo libero per rispondere all'appello dell'associazione, persone dall'elevato senso civico che prestano lavoro volontario, in modo da poter restituire alla Comunità tutta uno spazio dimenticato, un luogo dal grande significato simbolico e territoriale. Questa mentalità e questa modalità sono le fondamenta di Sentieri Partigiani, sono l'essenza sociale dell'essere gruppo, dell'essere al servizio della cittadinanza perché è uniti che siamo tutto, perché il benessere comune e la comune proprietà sono responsabilità collettiva».