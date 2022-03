Sabato 12 Marzo 2022, 05:45

La riqualificazione dei monumenti partigiani e la riscoperta dei sentieri storici, simbolo delle lotte per la libertà. Nasce la 'Sponda Partigiana' tra Lungonera Cimarelli e la rotonda Raoul Angelini, tecnicamente una sponsorizzazione di zone verdi ma di fatto un'adozione per la gestione ordinaria. La riqualificazione sarà possibile grazie all'accordo tra Comune di Terni e l'associazione di promozione sociale Sentieri Partigiani.



Gli interventi previsti riguardano la nuova staccionata in legno per tutta la ìlunghezza della sponda, la rimozione della parte della metallica rimanente, la messa a nuovo del parapetto attraverso specifici trattamenti, l'eliminazione degli infestanti e la potatura della siepe. Anche le panchine saranno riportate a nuovo attraverso trattamenti e le doghe mancanti delle sedute saranno ricollocate. Il prato sarà tagliato in ogni punto e saranno, anche in questo caso, tolti tutti gli infestanti. Infine nella rotonda saranno potate e squadrate le siepi e sarà sistemato il terreno nella modalità originaria. Nell'area verrà posto un leggio con pannello a ricordo del comandante partigiano Germinal Cimarelli ed uno a ricordo del carabiniere partigiano Raoul Angelini. I pannelli riporteranno i volti e le biografie dei due uomini ai quali la via e la rotonda sono dedicate.



«Crediamo che i simboli del passato diano forza e coraggio per affrontare le battaglie attuali - dicono i volontari di Sentieri Partigiani - ed è in questa ottica che vogliamo ripercorrere quei sentieri che furono campo di battaglia della Brigata Garibaldi, della Brigata Gramsci e delle altre Brigate Partigiane. Ma più di ogni altra cosa vogliamo e dobbiamo percorrere i sentieri sociali ed umani che i partigiani hanno tracciato con la loro lotta, pagando un prezzo altissimo per far sbocciare nuovamente il germoglio della giustizia». Una zona della città che racconta un pezzo importante della resistenza ternana, tra Ponte Garibaldi e Ponte Carrara dove si trova la rotonda dedicata ai partigiani, la lapide in onore di Aspromonte Luzzi, la via dedicata a Cimarelli e appunto la rotonda dedicata a Raoul Angelini. Attualmente la siepe dello spartitraffico centrale è stata già potata e squadrata ed è stata eseguita la pulizia delle zone verdi di competenza.



«Uno spazio pubblico sulle sponde del fiume Nera - concludono i membri dell'associazione - che vogliamo restituire alla dignitosa e decorosa fruibilità ed alla giusta valorizzazione storica e morale, per tutti i cittadini ternani e per tutte... le genti che passeranno». L'associazione, dopo aver partecipato a sistemare il monumento a Germinal Cimarelli a Torre Maggiore che era stato devastato dai vandali, si occuperà anche del sostegno concreto alle famiglie e ai cittadini meno abbienti attraverso la distribuzione di prodotti alimentari a lunga conservazione, abbigliamento per la persona e biancheria per la casa. Tutto questo si aggiunge alla spesa solidale in atto già da un anno in collaborazione con Terni Solidale.