Terni, con 'Il Partigiano Uno' al centro sociale Cimarelli va in scena la Resistenza

Al Centro sociale Cimarelli in via del Lanificio va in scena la Resistenza. Sabato 9 luglio è in programma 'Il partigiano Uno' spettacolo musicale, teatrale e reading ideato da Giulia Tripoti tratto dall'omonimo libro di Fabrizio Tripoti. La Resistenza Partigiana raccontata in uno spettacolo a cavallo tra teatro e musica, una rivisitazione cruda e passionale della vita dei partigiani durante la Liberazione dal nazifascismo. Giulia Tripoti dà vita a questo viaggio nella Resistenza attraverso le parole del libro 'Il partigiano Uno' di Fabrizio Tripoti, presentando un repertorio di canzoni partigiane insolito e molto ricercato, accompagnata dal musicista Maurizio Puxeddu. «Uno spettacolo vero e crudo - spiegano gli organizzatori dell'evento - come l'esperienza dei giovani partigiani che partivano dalle proprie città per l'ideale comune di Liberazione». A dar voce alle parole del romanzo è l'attore e regista teatrale Claudio Spadola. Uno spettacolo che viaggia come un treno tra emozioni e racconti di un giovane partigiano romano, una storia che trae ispirazione iniziale da 'Ughetto', Ugo Forno, giovane partigiano ed eroe della Resistenza romana. Il racconto si snoda lungo la direttrice storica degli eventi visti con l'occhio del protagonista, che proprio dall'esempio di Ughetto trae la forza e il coraggio per partire in guerra con altri giovani partigiani. Lo spettacolo si sviluppa lungo le esperienze dei personaggi narrati dall'attore Claudio Spadola, seguendo la direttrice del libro. I commenti musicali sono affidati a Giulia Tripoti e Maurizio Puxeddu che, intervallando sonorizzazioni ambientali e strumentali a canti della resistenza, crea un clima suggestivo e funzionale al racconto. Una colonna sonora profondamente contestualizzata che attinge dai repertori partigiani meno conosciuti. Una storia, un destino imprevedibile e ricco di controsensi. Gioia, allegria e amore convivono con la cruda amarezza della vita di trincea. Accanto alla voce narrante di Claudio Spadola ci sarà la voce, la chitarra e le sonorizzazioni di Giulia Tripoti ed i fiati, le corde e le sonorizzazioni di Maurizio Puxeddu. L'inizio dello spettacolo in programma sabato 9 luglio è previsto alle ore 22 con ingresso a 5 euro comprensivo di consumazione. Ma è possibile anche cenare prima dello spettacolo al costo di 15 euro con inizio della cena previsto per le ore 20.