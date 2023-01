Terni, il monologo di Claudia Salvatore alla rassegna di teatro solidale del centro sociale Cimarelli

E' andata in scena al Centro Sociale Germinal Cimarelli di Terni la terza serata della rassegna teatrale solidale denominata #CimarelliOFF. Un progetto in sinergia tra il centro sociale Cimarelli, la Spesa Solidale e il Teatro Off, composto da attrici e attori che hanno sposato la proposta di mutualismo del centro sociale. Ospite l'attrice e poetessa Claudia Salvatore con 'La vita immune', inedito monologo a due voci pensato esplicitamente per la rassegna ternana. Nel pomeriggio è rimasto attivo il punto di consegna/ritiro di beni alimentari e il mercatino dell'usato. La serata è proseguita con cena a buffet e, a seguire, lo spettacolo con la formula biglietto consapevole: doni ciò che puoi dopo la recita. Il ricavato della serata verrà redistribuito fra artisti e il progetto di Spesa Solidale. Da oltre due anni i volontari del Csa Cimarelli riescono a consegnare settimanalmente cassette di generi alimentari, vestiti, giocattoli, libri. Anche ieri era presente l'avanguardia solidale ternana, in prima linea ogni giorno contro le ingiustizie sociali, lavorative, scolastiche, di classe e sempre al fianco delle e degli ultimi.