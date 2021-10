Sfregio al monumento di Cimarelli, l'Anpi sporge denuncia contro ignoti

Lunedì 4 Ottobre 2021, 17:35

L'Anpi provinciale di Terni ha proceduto a sporgere denuncia contro ignoti presso la Questura in relazione all'azione vandalica contro la stele che ricorda il sacrificio di Germinal Cimarelli, medaglia d'oro della Resistenza. «Lo spargimento di rifiuti intorno al monumento e la distruzione delle insegne della Brigata Garibaldina Antonio Gramsci - scrive l'Anpi in una nota - è un'azione non solo di puro teppismo, seppure gravissima, ma riteniamo abbia una matrice politica evidente riferibile a chi non ha ancora preso atto della sconfitta politica e militare del fascismo. Nonostante i tempi difficili che stiamo attraversando confermati anche da inchieste giornalistiche nazionali e da atti simili che vengono denunciati in diverse località del nostro paese, siamo certi che oggi come nel passato questi loschi figuri verranno sconfitti definitivamente dalle forze sane che hanno contribuito a scrivere la nostra Costituzione» conclude l'Anpi.