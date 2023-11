Terni, giro di vite sull'immigrazione irregolare: in un mese rispediti a casa 13 stranieri

TERNI - Tredici stranieri espulsi dall'Italia dalla polizia in trenta giorni.

Il personale della terza sezione della questura ha eseguito i provvedimenti nei confronti di extracomunitari irregolari che, non avendo un permesso di soggiorno, dopo aver scontato una pena detentiva di due o tre anni, sono stati accompagnati ai centri di permanenza e rimpatrio collocati in varie parti d’Italia.

Tre nordafricani, espulsi per la loro pericolosità sociale, erano stati condannati per aver commesso una serie di gravi reati che andavano dai furti, alle rapine, lesioni personali e porto d'armi. Condanne che avevano appena finito di scontare negli istituti detentivi di Terni e Orvieto.

Quando per loro si sono aperte le porte del carcere, c’erano ad aspettarli gli agenti della questura di Terni, che li hanno presi in carico e li hanno accompagnati direttamente nei cpr da dove verranno riportati nei paesi di origine.

"Seppur sempre costanti, negli ultimi anni si è intensificato il rapporto tra il personale dell'Immigrazione ternana e gli istituti detentivi della provincia, effettuando in questo modo interventi sempre tempestivi ed efficaci" sottolinea la nota della questura.

Dall'inizio dell'anno la polizia ha espulso 126 stranieri che non avevano alcun titolo per restare in Italia.