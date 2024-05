Sabato 11 Maggio 2024, 07:05

FARMACIE DI TURNO

Terni: dalle ore 13 alle 20 Falchi e Monicchi, dalle 16 alle 20 anche Betti e Grilli (notturno Monicchi).

Narni: Carducci.

Amelia: via della Repubblica fino alle 8,30, via delle Rimembranze dopo le 13.

Orvieto: Frisoni fino alle 9, Bonifazi dopo le 13.

Vascigliano per Collescipoli, Stroncone e Vascigliano.

Piediluco fino alle 9, Ferentillo dopo le 13 per Arrone, Collestatte, Ferentillo, Marmore, Montefranco, Papigno e Piediluco.

Giove fino alle 9, Attigliano dopo le 13 per Alviano, Attigliano Umbro, Giove, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina.

Castel dell'Aquila fino alle 9, Casteltodino dopo le 13 per Acquasparta, Avigliano, Castel Dell'Aquila, Casteltodino, Montecastrilli e San Gemini.

Genovesi (Otricoli) reperibile per Calvi e Otricoli.

Monteleone d'Orvieto fino alle 20, Ficulle dopo le 20 per Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto e Parrano.

Castel Viscardo (Gianfermo) fino alle 13, Castel Giorgio (Menichelli) dopo le 13 per Allerona, Castelgiorgio, Castelviscardo.

Montecchio fino alle 9, Civitella del Lago dopo le 9 per Civitella del Lago, Guardea, Baschi, Morre e Montecchio.

CINEMA

Politeama Lucioli (tel 0744/400240)

Sei fratelli (ore 16.30, 18.45, 21.30). Anselm (ore 16.30, 21.30). Garfield: Una missione gustosa (ore 16.30, 18.30, 20.30). Un mondo a parte (ore 18.45). Il gusto delle cose (ore 16.30, 18.45, 21.30). Confidenza (ore 16.30, 21.30). Cattiverie a domicilio (ore 18.45). Troppo azzurro (ore 16.30, 19, 21.30). Mother's instinct - Vm14 (ore 16.30, 18.45, 21.30).

The Space (tel 0744/896227 - fax 0744/896427).

Il regno del pianeta delle scimmie (ore 14.20, 16.25, 17.40, 19.40, 21, 23). Garfield: una missione gustosa (ore 14.50, 17.25, 20). Challengers (ore 20.30, 22.35). The fall guy (ore 15.50, 20.45). La profezia del male (ore 14, 16.50, 22.20). Mother instinct (ore 14.35, 16.35, 19.30, 23.45). Ghostbusters - Minaccia glaciale (ore 14.05, 17.10). Civil war (ore 23.35). Godzilla e Kong: il nuovo impero (ore 22.05). Il segreto di Liberato (ore 18.40, 21.05). Kung fu Panda 4 (ore 14, 16.10, 19.05). Luca (ore 18.15). Sarò con te (ore 21.30). Sei fratelli (ore 23.25). Spy X family - Code: white (ore 15.35). Un mondo a parte (ore 18.50).

Amelia – Sala Boccarini – "Oltre il visibile"

La forma della voce (ore 16,30). Le ricette della signora Toku (ore 21).

EVENTI

Collescipoli - Harman's Festival: Radoslaw Marzek (collegiata S.Nicolò, ore 16).

Narni - Corsa all'anello: Eventi fino a domani. Grande corteo storico (P.za Priori dalle ore 21,30).

Ferentillo: concerto "Riflessioni in musica" (S.Pietro in Valle, ore 21.15).

ORARI TURISTICI

Cascata delle Marmore: parco aperto dalle ore 9 alle 19.

Rilascio acqua: dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Area archeologica di Carsulae: aperto dalle 9,30 alle 19,30.

Caos centro arti – Museo De Felice – Museo archeologico: aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

