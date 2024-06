Christian Olcese realizza: "La ragazza della Gardenie". Nel cast, il noto critico cinematografico Stefano Della Casa insieme a Francesco Patané e Marta Gastini

Christian Olcese, regista genovese classe 1995, nelle sue opere ha abituato il pubblico a una educata attenzione e una ricercatezza uniche.

“Sono nato poeta - racconta - ho fatto due libri che sono piaciuti molto alla critica. Uno si chiama ‘Venticinque', l’altro 'l’Età della Resa’. Con questo libro ho vinto il premio ‘Il canto di Dafne’. Da qui, ho iniziato a fare cinema. Ho incominciato con un cortometraggio dedicato a Fabrizio De André con Francesco Patanè e Maurizio Lastrico, dal titolo ‘Lettera a Faber’. Questo cortometraggio è piaciuto al punto da partecipare a trentacinque festival cinematografici e non solo: è andato in Rai, è stato trasmesso allo stadio prima delle partite, è arrivato su Rai Radio3”. Il corto "Le ragazze delle Gardenie", sarà proiettato in antemprima al Teatro Nuovo di Valleggia (Via San Pietro, 14), domenica 2 giugno alle ore 17:00.

Intervista a Christian Olcese.

Iniziamo parlando del suo corto “La Ragazza delle gardenie” in cui vedremo recitare anche un noto critico cinematografico Stefano Della Casa (Conservatore della Cineteca Nazionale). Come l'ha pensato?

“È un corto dedicato alla vita di Ciampi, una poetessa ligure nata con una malattia rara, la tubercolosi cronica. L’ispirazione, nasce un po’ dal suo esempio di vita. Nonostante il male che viveva, ha sempre dimostrato di essere resiliente, ha sempre dimostrato di essere una donna molto caparbia, tanto da essere una poetessa premiata e candidata al Premio Nobel. È considerata la nuova Giacomo Leopardi del terzo millennio; quindi, diciamo è una donna che non viene giudicata tanto per la sua malattia ma più per le sue doti artistiche. Ho pensato che sarebbe stato molto bello cercare di raccontare la storia della sua vita. Il cortometraggio, gioca su due linee temporali diverse, dove Marta Gastini la nostra protagonista, interpreta due ruoli, il secondo ruolo lo si comprende solo alla fine. Sostanzialmente, prima è un ministro di Roma presa dai suoi mille impegni vivendo questa vita frenetica. Successivamente, è costretta a tornare in Piemonte dove è nata e cresciuta, per decidere se vendere o meno la casa della sua vecchia prozia poetessa. Una volta tornata in questa casa, troverà il diario della poetessa e racconterà anche la sua storia di amore con il contadino dello stesso paese interpretato da Francesco Patanè. Il finale è inaspettato ma non voglio fare spoiler.”.

Come si è approcciato all'organizzazione produttiva per la realizzazione del corto?

“Ho avuto la fortuna di essere stato aiutato da due case di produzione. Infatti, ne approfitto per ringraziare i produttori, Giovanni Robbiano e anche Riccardo Costa. Ho scritto la sceneggiatura insieme a Giovanni Robbiano, mi ritengo molto fortunato ad aver lavorato insieme a lui perché è uno sceneggiatore molto famoso e noto a Genova. Invece, Riccardo Costa è il presidente della Asti Film Festival della città di Asti. Questo è il mio primo corto narrativo di spessore. Io vengo dal mondo dei documentari, e non me l’aspettavo che la mia storia potesse piacere così tanto. Mi sono sentito anche fortunato ad aver diretto Francesco Patanè, Marta Gastini e Stefano Della Casa.”

Ci può raccontare il ruolo di Stefano della Casa? Come è riuscito a far recitare un critico?

“Steve interpreta il Sindaco del posto, dove il ministro torna per scegliere se vendere o meno la casa. Io e lui ci siamo conosciuti tre anni fa durante un festival di cinema in Liguria. Lo stimo molto e sicuramente per accettare questo piccolo ruolo vuol dire che la stima è reciproca. Nonostante è una persona importante nel panorama del cinema italiano, è stato gentilissimo e si è mostrato subito disponibile. Sul set, non mi ha fatto sentire distacco anzi era molto alla mano. E capisci l'importanza di un uomo così importante proprio dall'umiltà”.

Allora Christian, questo corto è il suo terzo prodotto, giusto?

“Sì, è il terzo prodotto ma è il primo corto narrativo. Io ho fatto prima due documentari che sono andati bene, uno dedicato a Fabrizio De André, che qui da noi è un idolo, si chiama “Lettera a Faber”, con la partecipazione di Maurizio Lastrico che è un comico genovese famoso. Grazie a questi documentari, ho partecipato a tantissimi festival. Un’ altro documentario l’ho fatto sul tema del cyberbullismo chiamato “Il Volto nascosto del Cyberbullismo” solo con Giovanni (di Aldo, Giovanni e Giacomo), che ancora oggi porto nelle scuole. Tutta questo è quella parte del ‘cinema terapia’, che io definisco ‘il cinema sociale’”.

Com’è nata questa sua passione anche rispetto al cinema appunto pedagogico e educational?

“Guarda, è semplice, ed è tutto bello e stimolante. Secondo me, chi fa arte da giovane ha una grande responsabilità, soprattutto di non trasmettere certi messaggi diseducativi. “Il volto nascosto del cyberbullismo”, l’ho fatto in un momento molto morto, perché c'era il Covid in giro per il mondo. Ho sentito il bisogno di mettermi nei panni di quei ragazzi che non potevano andare a scuola, e che non potevano viversi la loro vita scolastica. Io ricordo quegli anni della mia vita in modo quasi nostalgico. E mi dava quasi fastidio il fatto che loro non hanno avuto la possibilità di vivere la scuola come l'ho vissuta io”.

Cosa è per lei il cinema?

“Per me il cinema è molto per il popolo, cioè, non deve essere una cosa che mette d'accordo tutti. A me piace quando non si crea quella gerarchia, ma ci si mischia e si è tutti quanti uomini. Per me il cinema è incontro, questa cosa super bella, che non ci farà mai dimenticare, che, come tutte le altre arti deve contenere un messaggio e donarlo. Ed è quasi un miracolo, quando riesci a trasmetterlo e a metterti nei panni di chi subisce una determinata cosa. Il cinema è soprattutto empatia.”

Come si è approcciato alla penna e alla scrittura?

“Guarda, in realtà è nata da quando ero ragazzino, ma neanche tanto. La mia passione per la scrittura nasce da un lutto familiare. Ho usato quel dolore per trasformarlo in arte. In quel momento difficile della mia vita, la mia scrittura era nuda e cruda perché nasce per sopperire certe mancanze, per tirare fuori questo lutto, per raccontare al mondo che si può star male e che non c'è nessun problema. Ecco, da qui nasce prima la poesia, che è stato il mio primo approccio alla forma di scrittura. Ma tutto questo traspare nelle mie opere, anche in questo corto senti questa voce fuori campo che legge delle poesie. L'arte poetica è la mia arte. La mia scrittura nasce proprio per tirar fuori un qualcosa di brutto, insegnandomi a vivere la vita in un certo modo. La morte di questo mio familiare, in un primo momento l’ho visto come spada di Damocle alla fine ora è la mia salvezza. Poi, dopo è nato il cinema, nel senso che, ho diciamo messo insieme questi due mondi, capendo che si potevano fare tutte e due le cose, narrare per immagini qualcosa pensando sempre alla scrittura”.

Come definisce il suo cinema?

“Il mio cinema non è molto fast food. Cerco di tirar fuori ideali eterni attraverso inquadrature che scrivo dettagliatamente all’interno delle mie sceneggiature. Questo corto, racconta il tempo passato del 1900 in cui ci sono tutti questi scritti poetici letti fuori campo. Quando ho scritto quella parte, io l’ho studiata dettagliatamente, perché volevo che le mia sceneggiatura rispecchiasse il tempo del racconto della storia. Ad esempio, non sopporto quando vedo un film in costume o ambientato nel medioevo e vedo i personaggi parlare come oggi, per me non è veritiero. Nel mio cinema io cerco di fare qualcosa di audace. Anche se magari è difficile vendersi al mercato e stare a quelle determinate linee. Io cerco di fare qualcosa di più ricercato che possa rimanere nel futuro. Non mi piace il cinema mordi e fuggi, mi piace rimanere in qualche modo nella storia usufruendo il mezzo della storia.”

Mi piace chiudere ogni intervista con una domanda filosofica. Cosa è per lei la morte?

“La morte l'affronto in questo mio corto. La mostro in una forma speranzosa e la sensazione che ne viene fuori della morte è una sensazione di speranza. So che è un po’ un controsenso, però nella morte che io provo a raccontarvi, c'è anche molta vita. Dove c'è morte c'è vita, dove c'è vita c'è morte. Sono diciamo la faccia della stessa medaglia, no? Non c'è forma più vicina alla vita al concetto stesso di morte, perché nel momento in cui qualcosa muore qualcos'altro nasce eb rinasce. Nella morte c’è questa ciclicità, non penso che esiste morte terrena come non penso che esiste la morte vista in una sola chiave. Penso che ci sono tanti tipi di morte. Però quella che mi piace di più, è quella che si avvicina nuovamente alla vita. In questo corto si parla tanto di questo rapporto che c'è tra morte e vita. Tipo uno dei miei filosofi preferiti è Schopenhauer. Lui dice che la vita oscilla tra gioia e dolore, e che la gioia e il dolore forse sono i due rappresentanti terreni della vita. Più che vita e morte mi focalizzerei forse sul presente e il passato. Una frase per definire il mio corto sarebbe: ‘Un viaggio sospeso tra presente e passato’.”

Intervistando Stefano Della Casa.

Secondo la sua biografia, questa sarebbe la sua terza volta che appare come attore in un prodotto cinematografico, giusto?

“Si, la prima volta ho fatto un po’ di cose. Ho fatto “Come un gatto in tangenziale” regia di Riccardo Milani. Ho recitato anche in “Corro da te”, sempre regia di Riccardo Milani. Ho fatto anche una comparsata nel film “L’industriale” di Giuliano Montaldo.”

Come è stato ricoprire il ruolo da attore, dal momento in cui lei è un noto critico e direttore artistico italiano?

“Io non facendo l'attore, accetto di farlo solo se a dirigere sono i miei amici.

All’epoca, Giuliano Montaldo era una specie di zio perché lo conoscevo da quando ero bambino. Con Milani invece, siamo amici da tanti anni. Con Christian Olcese ci siamo conosciuti ad una manifestazione in Liguria e ho accettato di recitare nel suo corto “La ragazza delle Gardenie” perché mi è parso un ragazzo sveglio e intelligente. L’ambiente mentre giravamo era molto amichevole, c’erano anche molte persone che già conoscevo. Anche tutte le altre volte in cui ho fatto l’attore mi sono sentito protetto perché c’erano delle persone che ritenevo miei amici. Ecco lo faccio solo per loro altrimenti non lo farei per chiunque”.

Ha capito fin da subito che voleva fare il critico? Oppure c’era anche il desiderio di diventare un attore?

“Non ho mai voluto fare l’attore, bensì volevo organizzare eventi culturali. Alla fine ci sono riuscito, perchè è quello che ho fatto e che faccio tuttora. Faccio l’attore a tempo perso perché comunque è una cosa che mi diverte, perché recitare è una maniera diversa di esibirsi in pubblico. Io quando faccio l’organizzatore di eventi mi esibisco comunque, perché spesso presento le cose che faccio ma è diverso, sono abituato a stare di fronte a tanta gente ma più dal vivo. L’attore cinematografico ha un rapporto con il set e la macchina da presa.”

Facciamo un passo indietro come ha deciso di approcciarsi alla critica?

“In realtà più che fare il critico volevo fare l’organizzatore di eventi. A vent’anni ho aperto un cinema e ho cominciato a programmare i film che mi piacevano. La critica è arrivata successivamente perché è stata una conseguenza. Spiegando alla gente perché avevo scelto un determinato film, non mi sono reso conto all'epoca che era comunque un’operazione di critica. Iniziando a programmare i film che mi piacevano e spiegando il perché alla gente, ho iniziato a creare un rapporto con il pubblico. Il fatto che, poi successivamente sono diventato un critico è perché comunque poi sono riuscito a realizzare diversi sogni, ad esempio, quello di dirigere diversi festival. Poi è inevitabile che diventi un personaggio che deve stare ‘On stage’ come dicono quelli che hanno studiato.”

Quest’anno avete festeggiato i trent’anni del programma “Hollywood party” in diretta su Rai Radio 3, in cui lei è il conduttore storico. Cosa direbbe a Stefano Della Casa di allora?

“Sicuramente gli direi che abbiamo fatto un bel lavoro, perché comunque oggi sono considerato un critico importante, uno che fa le cose in un certo modo. La cosa strana è che anche i miei amici sono nel settore. All’epoca nessuno di noi si aspettava chissà che. Un mio amico che faceva parte del mio gruppo storico è Alberto Barbera (Direttore del Festival di Venezia). Io sono il più piccolo del gruppo anche se adesso per tutto ciò che ho fatto non vengo considerato il più piccolo. Sì, quest’anno abbiamo festeggiato i trent’anni dalla nascita del programma. Per me è stato bellissimo essere il conduttore storico dalla prima puntata ed esserlo ancora tutt’oggi. Qualche mese fa abbiamo fatto anche la conferenza stampa in Rai e abbiamo fatto anche una festa lì in via Asiago”.

Perché ha deciso di scrivere una biografia in tre volumi sull’opera di Mario Monicelli?

“Perché mi piace molto la commedia, mi piace divertirmi. Ma Monicelli aveva due cose che mi piacevano molto, la prima è che mi faceva ridere tantissimo, la seconda è che dietro alle risate comunque c’era un impegno sociale importante. Ho visto le due cose insieme piuttosto in maniera interessante e unica. Lui attraverso le risate riusciva a dire le cose più intelligenti anche attraverso poca spettacolarità. A me sono sempre interessati queste due aspetti di lui e con lui mi sono trovato un po’ a caso. Quando l’ho conosciuto la prima cosa che mi ha colpito è stata la sua simpatia personalmente non si poteva non volergli bene”.

Da dove nasce la decisione di curare la collana del cinema di Pier Paolo Pasolini?

“Quel lavoro mi è stato chiesto dall’Espresso. Quando ho ricevuto questa richiesta non potevo non accettare, perché Pasolini è una figura molto importante sia a livello sociale sia a livello cinematografico. È stato un lavoro piuttosto complicato perché su Pasolini tutti hanno detto qualcosa. Io ho cercato di non essere banale e di non ripetere le stesse cose che avevano detto gli altri, cercando di analizzare l’aspetto più profondo del caso di Pierpaolo Pasolini”.

Quest’anno festeggia i 10 anni dal lontano 2014, quando ha ricevuto il suo primo Nastro D’argento per i “Tarantiniani”, com’è stato all’epoca ricevere quel premio?

“È stato un attimo piacevole, meraviglioso e completamente inaspettato. Perché quando ricevi la nomina che sei finalista, e poi sei lì, non pensi che il tuo documentario potrà vincere un Nastro D’argento. Invece quando senti il tuo nome, dici vabbè, e dici a te stesso hai fatto proprio un bel lavoro. Per me è stata una bellissima soddisfazione, il lavoro che ho fatto per la realizzazione di quel documentario ha richiesto un impegno piuttosto serio. Ci sono voluti mesi per realizzare quel documentario, perché era abbastanza complicato bisognava intervistare molta gente, però alla fine siamo riusciti a portare a casa un bel risultato.”

Cosa ci dice sul suo ultimo documentario ‘Profondo Argento’?

“Il mio ultimo documentario "Profondo Argento", dimostra un'altro amore quello per Dario perché mi piace molto come regista ma molto come uomo. Nel documentario ho cercato di raccontare non solo il suo aspetto registico ma soprattutto il suo essere uomo. Solitamente si racconta sempre il regista attraverso il film ma in questo caso io ho cercato di raccontarlo in maniera un pò più originale. Ho cercato di parlare di Dario su un'altro punto di vista, ho messo l'accento anche sul fatto di come è stato raccontato a volte in maniera furba e poco interessante io ho cercato di raccontarlo in maniera unica come è stato il suo cinema."

In passato ha avuto anche delle esperienze come autore televisivo…

“Si, ho fatto l'autore per il David di Donatello, ho fatto un programma sulla 25.ª ora. Ho fatto delle cose per Telepiù e per Sky”.

Come vive l’esperienza in radio?

“Amo molto la radio perché è più vera rispetto alla televisione. La struttura televisiva richiede più lavorazione soprattutto anche perché bisogna prestare molto all’immagine, bisogna essere pettinati, bisogna essere vestiti in una certa maniera. Invece la radio la trovo molto più semplice e molto più bella proprio perché è immediata”.

Lei è anche professore, insegna Critica cinematografica presso la Silvio D'Amico. Come si approccia con i giovani di oggi?

Io con i ragazzi cerco di evitare le cose che mi annoiano. Perché quando anche io ero uno studente non amavo i professori che assumevano un atteggiamento formale o di distacco. Per questo io cerco di assumere sempre una postura abbastanza informale e di parlare con un linguaggio semplice. Cerco di essere sempre disponibile e cerco sempre di stimolare la lezione coinvolgendo i miei alunni”.

Lei da critico cosa pensa rispetto al cambio generazionale di oggi?

"Io penso che ogni epoca ha una generazione di persone che raccontano le circostanze e le esperienze fatte. Credo che ogni epoca ha diritto di avere una generazione di critici che racconta anche sotto il loro punto di vista. Credo che una persona della mia età e con la mia esperienza dovrebbe essere sempre dialogante con le persone che gli stanno dietro e che vogliono imparare. Una persona della mia età dovrebbe essere sempre disponibile a tutte le cose che un giovane di oggi chiede. Perché per me un buon insegnante è chi è molto attento e che non pensa a se stesso. Il vero insegnante dovrebbe mettersi in una posizione di consigliere e no di oracolo."

È l'attuale conservatore della Cineteca nazionale, come vorrebbe lavorare riguardo all’archivio del cinema italiano?

È uno degli archivi più importanti in Italia e nel mondo. Quello che sto cercando di fare e cercare di mettere a disposizione tutto questo materiale lavorando sull’immediatezza. Poiché penso che sia inutile avere tutto questo materiale se la gente non lo può fruire. Quello che sto cercando di fare è renderlo fruibile in una maniera più semplice. Vorrei rendere la Cineteca un posto accessibile piacevole e simpatico, in cui una persona viene e sta bene e vive e vede cose veramente uniche e speciali. Mi piacerebbe lavorare così.

Che cos'è per lei il cinema?

“Il cinema per me è il mondo, cioè, la cosa che più mi diverte al mondo. Quindi, innanzitutto è una fonte di divertimento, mi rilassa e mi fa star bene. Per me il cinema è semplice e immediato e l’immediatezza del vivere la vita.”