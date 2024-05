La McKim Medal alla regista Sofia Coppola: un riconoscimento per il suo talento, l’impronta narrativa e la visionarietà del suo cinema

Sarà Sofia Coppola l’ospite celebrata il 5 giugno 2024 durante la diciottesima edizione del McKim Medal Gala dell’American Academy in Rome, l’istituzione culturale che da 130 anni, nella sua sede al Gianicolo, offre residenza e sostegno ad artisti e studiosi nelle discipline umanistiche.

La McKim Medal segna il profondo legame tra Italia e Stati Uniti ed è dedicata a personalità che hanno contribuito al dialogo tra arti, ricerca e i diversi linguaggi culturali alla base della vita stessa dell’Accademia. Quest’anno il prestigioso riconoscimento sarà consegnato a Sofia Coppola, per il suo talento, l’impronta narrativa e la visionarietà del suo cinema, oltre che per il suo impegno a sostegno delle espressioni artistiche.

Lo scopo della serata che ogni anno riunisce, nella storica residenza di Villa Aurelia, esponenti internazionali dell’imprenditoria, della politica, dell’arte, della moda e dello spettacolo, è quello di supportare le borse di studio dell’Accademia, tra cui le Italian Fellowship, l’unico programma tra le accademie straniere a Roma rivolto ad artisti e studiosi italiani. Grazie ai fondi raccolti, l’American Academy continuerà a sostenere la vita della sua comunità interdisciplinare, promuovendo lo scambio e la condivisione di stimoli e pratiche innovative tra artisti e studiosi americani e italiani, oltre che con la città di Roma.

Il McKim Medal Gala sarà l’occasione per presentare nuove collaborazioni che contribuiscono a sviluppare ulteriormente il sostegno ai talenti artistici da parte dell’American Academy. Sarà infatti annunciata la nuova Fellowship sostenuta da Bvlgari frutto di una partnership che coinvolge, in un legame ideale tra Roma e New York, due istituzioni museali quali il Whitney Museum of American Art e il MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo.

L’evento sarà presieduto dalla Gala Chair Margherita Marenghi Vaselli, insieme al Chair del Board of Trustees dell’American Academy in Rome Calvin Tsao, al Presidente Peter N. Miller, alla Direttrice Aliza S. Wong, e alle Honorary Gala Chairs Ginevra Elkann, Carla Markell e Maria Teresa Venturini Fendi, mentre la premiazione di Sofia Coppola sarà introdotta dall’artista Rachel Feinstein.

L’edizione 2024 coincide, inoltre, non solo con i 130 anni dalla nascita dell’Accademia, ma con due eventi storici alla base del rapporto tra Italia e Stati Uniti, cadendo esattamente tra le ricorrenze dell'80° anniversario della Liberazione di Roma, il 4 giugno 1944, e dello sbarco in Normandia, il 6 giugno 1944.

Nel corso della serata sarà anche conferito il Carla Fendi Rome Prize, consegnato da Nina Pons Fendi all’artista Kamrooz Aram che nel 2024 ha svolto la sua residenza all’American Academy.

L’evento quest’anno si avvale della Media Partnership di Rai Cultura.

Tra gli sponsor del McKim Medal Gala 2024: Presenting Sponsor; Bvlgari SpA; Corporate Benefactor Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti; Corporate Patron Gagosian; Lottomatica Group; Amanita; Assicurazioni Generali; Blazé Milano; Bloomberg; Carla Fendi Foundation; Chanel; Chiomenti; Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP; Fendi; Fincantieri SpA; Gianni & Origoni; Giorgio Armani; Jefferies; Valentino SpA.

Wine and cocktail Sponsor della serata: Cantina Paolo e Noemia d’Amico; FIOL Prosecco D.O.C.; Belvedere Vodka.

Sofia Coppola

L'ottavo film di Sofia Coppola è “Priscilla”, basato sul libro di memorie “Elvis and Me” di Priscilla Beaulieu Presley. Il film, interpretato da Cailee Spaeny e Jacob Elordi, è stato distribuito da A24 e Mubi. Tra i suoi film, “Il giardino delle Vergini suicide” (“The Virgin Suicides”) (1999), “Lost in Translation” (2003), che ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura, “Marie Antoinette” (2006), “Somewhere” (2010), “The Bling Ring” (2013), “L’inganno” (“The Beguiled”) (2017), con cui è stata la seconda donna a vincere il premio per la miglior regia al Festival di Cannes, e “On The Rocks” (2020). Parallelamente alla sua carriera cinematografica, Sofia Coppola ha diretto una produzione de “La Traviata” di Verdi per l'Opera di Roma con lo stilista Valentino Garavani e lo scenografo Nathan Crowley. Nel 2023, Mack Books ha pubblicato il suo libro SOFIA COPPOLA ARCHIVE, attualmente alla quinta ristampa.

La McKim Medal

Sofia Coppola si aggiunge ad altre grandi personalità premiate nelle edizioni precedenti del Gala: Massimo Bottura, Matteo Garrone, Cecilia Alemani, Luca Guadagnino, Paola Antonelli, Roberto Benigni, Sir Antonio Pappano, Paolo Sorrentino, Carlo Petrini, Renzo Piano, Cy Twombly, Umberto Eco, Franco Zeffirelli, Ennio Morricone, Miuccia Prada, Luigi Ontani, Riccardo Muti e Bernardo Bertolucci. La medaglia, intitolata all’architetto Charles Follen McKim (1847-1909), tra i fondatori dell’American Academy, è stata disegnata dal grande artista Cy Twombly ed è realizzata da Bvlgari.

L’American Academy in Rome

Fondata nel 1894, l’American Academy in Rome è il più antico centro culturale americano, situato oltreoceano, per le ricerche e gli studi più avanzati e indipendenti nel campo delle arti e delle scienze umanistiche. Negli anni l’Accademia ha visto evolvere il suo carattere globale e inclusivo, ampliando la sua capacità di accogliere artisti e studiosi, invitati a vivere e lavorare a Roma. L’Accademia sin dalla sua fondazione esercita un notevole impatto sulla vita intellettuale e culturale degli Stati Uniti, annoverando tra i suoi Fellow e Resident numerosi vincitori dei più prestigiosi riconoscimenti: 629 Guggenheim Fellowship, 75 Premi Pulitzer, 53 MacArthur Fellowship, 26 Grammy Award, 5 Pritzker Prize, 9 Poet Laureate e 5 Premi Nobel. Il programma pubblico dell’Accademia offre alla città di Roma nel corso di tutto l’anno un ricco calendario di appuntamenti che coinvolgono i borsisti e altri ospiti internazionali – tra cui quest’anno lo scrittore Premio Pulitzer Andrew Sean Greer, il compositore Mason Bates e il grande artista Xu Bing – con talk, lecture e conversazioni, mostre, performance e concerti. L’American Academy si prepara inoltre ad accogliere i borsisti 2024-25, tra cui gli Italian Fellows annunciati a New York il 25 aprile: Giuseppe Grant (Enel Foundation Italian Fellow in Architecture, Urban Design, and Landscape Architecture), Daria Scia (Italian Fellowship in Musical Composition) ed Eugenio Villa (Italian Fellowship in Renaissance and Early Modern Studies). In attesa di questo nuovo gruppo di artisti e studiosi, il 6 giugno l’Accademia presenterà il lavoro dei borsisti della stagione in corso, aprendo le sue porte alla città per la tradizionale serata degli Open Studios.

QUOTES

Sofia Coppola “È per me un onore ricevere questo premio dall’American Academy in Rome, e poter sostenere il grande impegno dell’Accademia per gli artisti e studiosi della sua comunità multidisciplinare, nella città di Roma che ho davvero nel cuore”.

Peter N. Miller, Presidente dell’American Academy in Rome: “Il McKim Medal Gala è una celebrazione annuale dell’Accademia costellata dalla presenza di nomi internazionali di grande fama, ma è anche un momento simbolico che rappresenta il profondo impegno che l’Accademia rivolge nei confronti della città di Roma ed esprime il significato della sua lunga permanenza in questa città”.

Calvin Tsao, Chair del Board of Trustees dell’American Academy in Rome: “In occasione del 130° anniversario della fondazione dell'American Academy in Rome e dell'80° anniversario della Liberazione di Roma e dello sbarco in Normandia, il McKim Medal Gala celebrerà lo storico rapporto che unisce Stati Uniti e Italia e la speciale accoglienza che la città di Roma ha sempre riservato all'Accademia. Siamo così grati alla città, ai nostri Trustees italiani e a questa incredibile comunità romana per averci permesso di creare, sognare, e crescere qui”.

Margherita Marenghi Vaselli, Chair del Gala Committee: “Il Gala non solo è un ponte tra l'Accademia e la città di Roma, ma è anche un’occasione straordinaria per premiare e dare risalto a importanti risultati ottenuti nel campo dell'arte e della cultura. Quest'anno abbiamo deciso di premiare la talentuosa regista italo-americana Sofia Coppola per la sua narrazione visionaria, la sua genialità artistica e la sua audace estetica. Siamo entusiasti di celebrare la sua eccezionale carriera e la sua influenza culturale con questo prestigioso riconoscimento”.

Aliza Wong, Direttrice dell’American Academy in Rome: “L’American Academy in Rome e il Comitato del Gala sono lieti di celebrare Sofia Coppola per la sua intelligenza, la sua generosità e il suo cinema visionario. Vogliamo riconoscere il suo talento nella creazione di narrazioni e nel racconto di storie che devono essere condivise. L'Accademia spera di poter offrire lo stesso tipo di libertà di espressione, la stessa capacità di comunicazione e profondità che Sofia è capace di donare ai suoi personaggi nei suoi film pluripremiati”.