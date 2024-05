Giovedì 30 Maggio 2024, 23:50

FARMACIE DI TURNO

Terni: dalle ore 13 alle 16 Comunale 6 e Marcelli (notturno Comunale 1).

Narni: Comunale.

Amelia: via delle Rimembranze.

Orvieto: Farmacia Del Fanello.

Comunale 6 (Terni), notturno Vascigliano per Collescipoli, Stroncone e Vascigliano.

Arrone per Arrone, Collestatte, Ferentillo, Marmore, Montefranco, Papigno e Piediluco.

Penna in Teverina per Alviano, Attigliano Umbro, Giove, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina.

Montecastrilli per Acquasparta, Avigliano, Castel Dell'Aquila, Casteltodino, Montecastrilli e San Gemini.

De Bella (Calvi) reperibile per Calvi e Otricoli.

Fabro Scalo per Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto e Parrano.

Castel Viscardo per Allerona, Castelgiorgio, Castelviscardo.

Baschi per Civitella del Lago, Guardea, Baschi, Morre e Montecchio.

CINEMA

Politeama Lucioli (tel 0744/400240)

L'arte della gioia - Parte 1 (ore 18, 21). I dannati (ore 21). If - Gli amici immaginari (ore 20.30). Vangelo secondo Maria (ore 18). Marcello mio (ore 18). Me contro te - Operazione spie (ore 18, 19.15). L'amore e la gloria (ore 21). Eillen (ore 18, 21). The penitent (ore 18, 21).

The Space (tel 0744/896227 - fax 0744/896427).

Me contro te - Operazione spie (ore 16, 16.30, 17, 17.30, 18.30, 19.30). Furiosa - A mad Max saga (ore 17.20, 18.20, 20.30, 21.30). If - Gli amici immaginari (ore 17.10). Il regno del pianeta delle scimmie (ore 21.50). Vangelo secondo Maria (ore 20.20). La profezia del male (ore 22.30). Haikyu!! - Battaglia all'ultimo rifiuto (ore 17.20, 19.40, 21). L'esorcismo - Ultimo atto (ore 18.10, 19.45, 20.50, 22.15). L'arte della gioia - Parte 1 (ore 16.50, 19). The penitent (ore 22).

Narni – Cinema Monicelli

If - Gli amici immaginari (ore 16). Io e il secco (ore 17.40, 19.20, 21).

Amelia – Sala Boccarini – "Oltre il visibile"

Il diritto del più forte (ore 21).

EVENTI

Collescipoli - Harman's Festival: Fabio Ciofini - Markku Makinen - Accademia Hermans (Collegiata S.Maria Maggiore, ore 16).

Fornole: Sagra dell'acciaccata (fino a domenica).

Farnetta - Taverna del curato: fino a domenica.

ORARI TURISTICI

Cascata delle Marmore: parco aperto dalle ore 10 alle 17,30.

Rilascio acqua: dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 17.

Area archeologica di Carsulae: aperto dalle 9,30 alle 19,30.

Caos centro arti – Museo De Felice – Museo archeologico: aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

