Terni città amica delle quattro ruote: parcheggiate davanti alle chiese, nelle piazze, sui marciapiedi, sulle strisce pedonali

TERNI – Mentre il consiglio comunale, nella seduta del 25 settembre, approva la modifica al bilancio per il progetto sicurezza, il centro città è sotto assedio. Le auto sono parcheggiate in doppia fila in piazza Ridolfi, davanti alle chiese, sopra ai marciapiedi, in corso Tacito addirittura “a pettine” come in via Leopardi, sulle strisce pedonali, addosso ai dissuasori di sosta. Dentro Palazzo Spada si vota lo spostamento di 400mila euro dal fondo dei proventi degli incassi per la violazione del codice della strada da destinare all’assunzione a temp

o determinato di 9 vigili di quartiere, e fuori è il caos.

Le assunzioni, dice l’assessore al Personale Lucio Nichinonni, «consentiranno il rafforzamento delle misure di sicurezza, in quanto gli agenti di polizia locale saranno operativi nel tessuto urbano della città, con funzioni in particolare nella sorveglianza del decoro, della prevenzione, della viabilità».

Le famiglie di residenti del centro storico, ci credono poco: «I vigili, quando passano, non sanzionano». Le soste selvagge, invece che diminuire, sono aumentate negli ultimi mesi. E l’apertura delle velostazioni, il 4 settembre scorso, non ha tolto spazio alle quattro ruote: fuori ci si parcheggiano i suv. Anche le velostazioni ostaggio delle auto.