Terni, Cisl: “sostenibilità, formazione e sicurezza per rilanciare la manifattura e a breve l’apertura dello sportello sociale”

Terni -

«Finalmente nei prossimi giorni Arvedi presenterà il piano industriale e data l’importanza e il momento storico che stiamo attraversando, abbiamo partecipato ad incontri a vari livelli. Il prossimo anno ricorreranno 140 anni di vita delle acciaierie a Terni e speriamo di celebrarli degnamente con la sottoscrizione dell'accordo».

Così il segretario Cisl Umbria Riccardo Marcelli aprendo i lavori dell’assemblea dell’area territoriale sindacale Terni - Orvieto, presieduta dal segretario generale Femca Cisl Umbria Simone Sassone.

Sostenibilità integrale, formazione e sicurezza sono stati gli altri due temi cardine dell’intervento di Marcelli.

Se per i primi due la Cisl Umbria è inserita in un percorso formativo di ampio respiro a Firenze, per l’altro è il momento di compiere passi in avanti.

«E’ necessario un coordinamento regionale per riuscire a mettere in sinergia i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst) in modo da contrastare l’incremento di morti, infortuni e malattie professionali sul lavoro».

Dai vari spunti sollevati dal segretario si è svolto un nutrito dibattito dal quale è emerso il ruolo strategico della sostenibilità integrale e della formazione per mantenere e rilanciale il ruolo di Terni nella manifattura sostenibile. Oltre a questo si è trattato di Asm.

«La Cisl ha consentito, grazie alla sua azione, che si riaprisse dibattito rispetto all’appalto della pubblica illuminazione. Ora servono gli incontri di approfondimento di natura sindacale».

L’assemblea si è aperta con un minuto di silenzio in memoria di Ilio Carlini, responsabile Fnp Cisl a Narni e precedentemente dirigente nella Femca Cisl Umbria e non è mancato il ricordo di Celestino Tasso, dirigente Cisl proveniente dalla categoria prima della Fim Cisl e poi Fnp Cisl, che alla fine dell’anno scorso è venuto a mancare.

«L’attenzione di Celestino è sempre stata rivolta agli ultimi - ha detto Marcelli - e per questo con la segreteria della Cisl Umbria stiamo lavorando ad un’iniziativa in sua memoria che si terrà il 22 dicembre e che sarà funzionale anche alla raccolta fondi da destinare al sociale. Tema sul quale stiamo investendo in sinergia con le categorie in modo da far partire già da gennaio 2024 uno sportello sociale».

Infine sulla raccolta firme per la proposta di legge per la partecipazione dei lavoratori all’impresa e sulla partecipazione dell’Umbria alla manifestazione nazionale del 25 novembre il segretario generale Cisl Umbria Angelo Manzotti ha sottolineato «l’impegno del territorio in questi due momenti propositivi, nei quali la Cisl si è posta ancora una volta da protagonista».