Lunedì 1 Gennaio 2024, 23:49

TERNI - Un nordafricano ferito con una coltellata all’addome durante una rissa in zona Duomo.

Un giovane ternano, uscito con gli amici da un locale della movida, colpito in testa da una bottiglia che sarebbe stata lanciata da un balcone.

Sui due episodi andati in scena a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno stanno indagando i carabinieri del comando provinciale.

L’allarme per una rissa scoppiata a pochi passi dalla cattedrale viene dato poco prima di mezzanotte.

C’è un nordafricano in terra che perde sangue. Subito soccorso dall’ambulanza del 118 e trasportato in ospedale viene medicato dai sanitari per una ferita all’addome causata da una coltellata. Le sue condizioni non sono gravi. La prognosi di guarigione è di dieci giorni.

Sul posto i carabinieri, al lavoro per ricostruire i contorni dell’aggressione. Si indaga per tentare di dare un nome a chi, e dai primi accertamenti sarebbero parecchie persone, ha preso parte alla rissa e individuare l’autore del fatto di sangue.

Subito dopo la violenta lite, che sarebbe andata in scena di fronte allo sguardo terrorizzato di diversi residenti, sul posto rimane solo l’extracomunitario ferito. Come spesso accade, gli altri partecipanti alla rissa spariscono nel nulla in pochi secondi ma gli investigatori sarebbero già sulle loro tracce.

Elementi fondamentali per le indagini arriveranno dalle immagini girate dalle telecamere della videosorveglianza e da quelle private installate nella zona.

Gli investigatori hanno sentito la vittima dell’aggressione, la cui testimonianza consentirà di ricostruire le ragioni che hanno scatenato il parapiglia nei minuti in cui la città era pronta a brindare al capodanno.

Un paio d’ore dopo l’ambulanza torna in centro, nelle vie della movida, per soccorrere un giovane ternano rimasto vittima di un singolare incidente.

E’ insieme a un gruppo di amici ed è appena uscito da un locale dove ha festeggiato il 2024. All’improvviso gli piomba in testa una bottiglia lanciata da un balcone.

Il giovane viene colpito in pieno alla testa. A soccorrerlo il personale del 118, che lo porta in ospedale. Per fortuna non è grave, i sanitari medicano la ferita e lo dimettono con prognosi di guarigione di pochi giorni.

Sul posto i carabinieri, al lavoro per far luce su un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie.

Gli investigatori vanno a caccia di chi ha lanciato la bottiglia nel vuoto senza preoccuparsi di quello che sarebbe potuto accadere. Saranno sentiti i residenti dei condomini che si affacciano sulla strada dove il ragazzo ternano ha avuto la sfortuna di transitare nel momento sbagliato.