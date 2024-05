Comunali choc in Valnerina: escluse le seconde liste ad Arrone e Montefranco

TERNI – Prima Arrone e poi Montefranco. Nei due comuni della Valnerina Ternana, che insieme a Polino, tornano alle urne i prossimi 8 e 9 giugno, due notizie shock all’indomani della presentazione delle liste. La mattina di domenica 12 maggio trapela l’esclusione della seconda lista per il rinnovo del consiglio comunale di Arrone, con candidato sindaco Tomas Nardini. Nel pomeriggio anche quella del “cambiamento” per Montefranco. Quest’ultima, addirittura, per un errore poco rimediabile: la mancata indicazione del candidato a sindaco (Antonello Sinibaldi) nel modulo. Risultato: nei comuni di Arrone e Montefranco i sindaci uscenti corrono da soli.

Per “Arrone oggi Fabio Di Gioia sindaco”, sono candidati: Giuseppe Fiocchi, Giulia Mirabelli, Valentina Bartolini, Giampaolo Grechi, Sara Cesani, Roberta Ascani, Riccardo Marini, Emanuele Ciani, Francesco Pileri, Roberto Galeazzi.

Per “Montefranco domani” Rachele Taccalozzi sindaco, i nomi sono: Lorenzo Amici, Ilaria Argenti, Willmer Cardinali, Fabiola Consorti, Paolo Corazzi, Carmela D’Addario, Luciano Francucci, Patrizia Pratofiorito, Giorgia Tazza, Benedatta Trotti.