Terni canta Endrigo: ecco chi ha vinto il contest della musica di qualità

Lunedì 4 Settembre 2023, 17:20







Terni- Si è conclusa domenica 3 settembre la manifestazione "Terni canta Endrigo", che ha visto partecipi giovani artisti locali per tre serate in memoria del celebre cantautore da sempre legato alla città.

Tanti i talenti del territorio a partecipare, artisti emergenti che si sono alternati sul palco allestito a Largo Mazzancolli presentando i propri brani e omaggiando Sergio Endrigo con il suo vasto repertorio.

Il premio B&V assicurazione, per la migliore esecuzione di un brano di Endrigo, è stato dato al gruppo “Alterni Interni”, che hanno portato la canzone “La ballata degli ex”, un pezzo che rientra nella produzione meno conosciuta di Endrigo e che testimonia il suo impegno sociale e la sua attenzione ai temi politici.

Gli “Alterni Interni” ne hanno proposto una rilettura originale, in linea con il loro stile.

Sono stati due, invece, i premi per gli inediti assegnati da Pagine Sì. Il primo per il miglior testo è andato a Federico Marasci per il brano “Il nostro ridere”, mentre il secondo per la sezione futuro sostenibile è andato ad Asia Tolomei con il brano “Cibo per zanzare”.

Un altro premio è stato assegnato dagli organizzatori di Terni Città Futura a Martina Favilli, che avrà l’onore di aprire il concerto di Irene Grandi del 6 settembre a Villalago. La giovane riproporrà il brano scelto per il contest, “Aria di neve”.

A presentare le serate il giornalista Alessandro Cavalieri e la conduttrice televisiva Silvia Santarelli.

"Siamo molto soddisfatti della piena riuscita di questa quarta edizione del contest che è cresciuto all’interno delle iniziative del Tributo, in termini di qualità e partecipazione dei giovani talenti –hanno detto gli organizzatori– dando ragione alla scelta di investire sulla crescita culturale di questa nostra città attraverso la promozione di una musica di qualità, autoriale nel solco della grande tradizione della musica italiana rappresentata da un autore come Sergio Endrigo. La grande risposta degli artisti desiderosi di partecipare ci è da stimolo per una maggiore strutturazione di questo evento e la sua prosecuzione nel tempo. Pronti a crescere vogliamo aprirci alla partecipazione di giovani artisti provenienti da tutta Italia. Un ringraziamento per la loro pazienza ai residenti e alla disponibilità delle attività commerciali che hanno sostenuto l’iniziativa anche mettendo a nostra disposizione parte delle loro occupazioni di suolo pubblico per l’allestimento dell’evento. Chi ci ha aiutato concorda con noi: per il centro meglio la musica delle risse".