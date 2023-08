“Terni canta Endrigo” con 26 giovani artisti

TERNI – “Terni canta Endrigo” in largo Mazzancolli. Tre serate presentate da Alessandro Cavalieri - il primo il 2 e il 3 settembre - nella suggestiva cornice del palazzo sede dell’Archivio di Stato lungo via Cavour «grazie all'eccezionale collaborazione dei commercianti di via» - segnala Michele Rossi, dell’organizzazione dell’evento. Sul palco 26 giovani artisti. La prima parte della serata di domenica 3 vedrà come protagonisti alcuni giovanissimi cantanti per ricordare l'importante produzione musicale di Endrigo di canzoni per bambini. Il cast di questa edizione è formato in gran parte cantanti e band cittadine con qualche eccezione anche da fuori provincia e regione. «Diversi partecipanti ci sono stati segnalati da alcune delle scuole di musica della città (Vocal Master, Intelligent Keyboard School, We Lab, Centro Diffusione Arte e Musica Scuola S.Albasini, Musikarte) mentre altri si sono autonomamente proposti. Artisti che avranno modo di farsi apprezzare attraverso i loro brani inediti e con la riproposizione di brani di Endrigo, liberamente scelti» - aggiunge Rossi. Previsto anche un premio “PagineSì” per il miglior testo inedito e un premio B&V per la miglior interpretazione del brano di Endrigo. «Da alcuni anni abbiamo deciso di puntare sul coinvolgimento delle giovani generazioni - in una nota l’associazione Terni città futura - convinti che i brani di Endrigo, per l'eccezionalità della qualità artistica, non abbiano tempo e possano arricchire qualsiasi percorso artistico. La bellezza delle canzoni di Endrigo risiede proprio nella loro intramontabilità. Continuano ad emozionare e a parlare direttamente all'anima di chi le ascolta, attraversando generazioni e culture diverse. Melodie e profondità dei testi che permettono a questi brani di mantenere intatta la loro freschezza e di essere sempre attuali. Sono questi i motivi che ci spingono ad organizzare da undici anni il Tributo ed in particolare la rassegna musicale giovanile Terni Canta Endrigo».