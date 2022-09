Terni- Confermata la presenza di Arisa per il tanto atteso “Tributo Sergio Endrigo” in programma il 4 settembre all’anfiteatro romano. La cantante ha fatto preoccupare i fan annullando per problemi di salute la tappa del suo tour prevista per questa sera a Velletri, ma la produzione ha rassicurato comunicando che “l’artista necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre”.

Ad aprire il concerto, quasi sold out, un giovane cantautore ternano, Nicolò Angelosanti, in arte Nartico.

In occasione della decima edizione dell’evento, torna anche quest’anno “Terni canta Endrigo”, lo spazio dedicato agli artisti locali.

A fare da cornice per le due serate, il 2 e 3 Settembre, la suggestiva cornice di Largo Sant’Alò, nel cuore del centro storico di Terni.

Protagonisti dei due appuntamenti giovani artisti emergenti provenienti soprattutto dal territorio ternano che sono stati selezionati tra i numerosi che hanno risposto alla call lanciata dai social dedicati alla rassegna nei mesi scorsi.

Le due serate offrono ai giovani partecipanti l’occasione per farsi conoscere dal pubblico con la possibilità che il loro talento possa essere apprezzato e notato da qualche “addetto ai lavori” presente.

La prima serata, quella di stasera 2 settembre, è dedicata alle esibizioni dei cantanti solisti, mentre quella domani vedrà esibirsi i gruppi. Tra i giovani partecipanti, si esibiranno dalle 21: Corpo Celeste (ha già partecipato alla scorsa edizione ed ha partecipato arrivando in finale ad Area Siae a Sanremo), Battito, Giorgano Conti (Rosewood), Damix, Giulia Muti, Olivia XX, Eleonora Zumbo, Conversi, Llanto.



Per la seconda serata, appuntamento dalle 21 con: Rebecca Bordacchini, Quik 'n drugs, Stella (ha partecipato all’ultima edizione ed ha vinto Area Siae una borsa di studio al C.E.T), Mog4no, Band69, Coroingrando e Raiders.Ad ognuno di loro è stato richiesto di reinterpretare un brano scelto tra la vasta produzione di Endrigo, per poi proporre i propri brani. Le serate sono condotte da Alessandro Cavalieri, giornalista, speaker radiofonico e cantante. Non si tratta di una competizione ma di un’ occasione data a giovani del territorio per fare conoscere il proprio talento. Quest’anno, grazie ad un’idea di una delle tante aziende sostenitrici, verrà assegnato un premio per il miglior testo tra i brani inediti."Il Tributo Endrigo - spiegano gli organizzatori- crede fermamente nelle potenzialità dei ragazzi e da sempre intende coinvolgerli valorizzando e promuovendo le loro capacità, mettendo a loro disposizione un palcoscenico e la stimolante sfida di confrontarsi con un protagonista della storia della canzone cantautorale come Endrigo".Anche la scelta del luogo dove si svolgeranno le serate, Largo Sant’Alò, non è certo casuale: è la stessa piazza che purtroppo è stata spesso scenario di qualche rissa tra giovani e atti vandalici.Un segno di speranza che solo lapuò dare.