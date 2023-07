Ternana, anche i tifosi chiedono chiarezza

Un closing da velocizzare e da provare a fare anche prima del 15 luglio, un quadro da svelare togliendo una volta per tutte la tela che lo copre e che per ora ne mostra solo la forma rettangolare, altre risorse indispensabili da reperire ma non facili da trovare. Il dopo Unicusano è chiamato presto a prendere forma e anche a delineare i dettagli. Ma intanto Nicola Guida non si è più fatto vedere a Terni, quando sembrava che dovesse tornare tra lunedì e ieri. Lui sta muovendosi in cerca di altre risorse oltre a quelle assicurate da lui, ma dal mondo del tifo comincia a serpeggiare impazienza. Tanto più che girano voci di epurazione della rosa, di un mister Aurelio Andreazzoli che sarebbe perplesso e dell'esigenza che Pharmaguida trovi prima possibile chi possa affiancarla. Davanti a queste e altre congetture, si chiede chiarezza. La Terni sportiva ha visto solo Guida. Ma ha altri, dietro? Pare che stia ancora cercando nuovi soggetti che lo sostengano. Non tanto come soci, quanto in sponsorizzazioni forti. Probabilmente, compresa anche Unicusano. In attesa anche di capire cosa farà Massimo Ferrero. "Er Viperetta" potrebbe inizialmente restare dietro le quinte e prendere un ruolo da consulente della proprietà, magari in attesa di un ingresso diretto solo più avanti. Sono circolati i nomi della famiglia Di Paolo, gli imprenditori Roberto (padre) e Alessandro(figlio), ma in realtà un loro ingresso sarebbe ormai sfumato. Si parla di contatti con un gruppo laziale solido e con esperienze nel calcio. Servirebbero altre risorse economiche, altra "benzina" da immettere nel "serbatoio", per evitare di cominciare un'avventura destinata solo ai tagli delle spese e degli organici, o che arrivi pure qualche ripensamento. In attesa di novità e che qualcosa torni a muoversi, una richiesta di chiarezza arriva dal tifo. Il Centro coordinamento Ternana clubs, in una nota, torna a chiamare in causa Stefano Bandecchi, sindaco di Terni ed ex presidente e patron rossoverde, proprio perché lui stesso faccia adesso chiarezza su quanto sta avvenendo. Richieste avanzate, «vista la difficoltà - si legge - registrata da settimane ad avere un'interlocuzione diretta». A destare preoccupazione è anche la situazione dei big della rosa. «L'annunciata filosofia di ridimensionamento - scrive il coordinamento - per certi versi anche da noi condivisa e auspicabile, non può prescindere da idee chiare e funzionali legate a un progetto tecnico che garantisca il futuro sportivo della Ternana in una categoria difficile come la serie B». A Bandecchi, si chiede chiarezza pure sulle strategie: «Chi opera sul mercato? Lo si sta facendo su precise indicazioni di mister Andreazzoli? Le scelte sono fatte in accordo con la futura proprietà? Quali sono gli obiettivi sportivi per la prossima stagione?». Poi, una frecciata anche a Salim Diakite, che ha condiviso una sua foto sui social mentre si allena coi pantaloncini della Ternana e una maglietta del Modena: «Farebbe bene anche qualche calciatore a stare più attento all'utilizzo che si fa di alcuni social». Una prija risposta Bandecchi, la dà in video social, dicendo che Unicusano terrà la squadra femminile e che per il resto lui ha «molta fiducia».