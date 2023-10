Giovedì 19 Ottobre 2023, 00:15

Caccia all'assetto centrale. Con i soliti in odore di conferma, un diffidato chiamato a fare attenzione, un infortunato ancora fuori e anche due giovani non ancora impiegati ma per i quali potrebbe avvicinarsi sempre di più il loro momento. Non solo difesa e attacco, per la Ternana. Con l'avvicinarsi della partita con il Brescia allo stadio Liberati, attenzione al centrocampo. Un reparto anche con qualche acciacchetto da dover gestire e con le scelte probabilmente ancora legate agli effettivi di ruolo e all'aggiunta di Cesar Falletti che, partendo mezzala sinistra, andrebbe a spaziare su tutta la trequarti. Lì in mezzo, però, ci sono pure i due ragazzi che tanti tifosi aspettano con grande curiosità, visto che non sono stati ancora mai utilizzati. Sono l'olandese Kees De Boer e lo spagnolo Txus Alba. Sono in naftalina in attesa di una condizione da raggiungere, ma col passare del tempo e il lavoro in allenamento si potrebbe avvicinare sempre di più la loro discesa in campo. Dovrebbero ancora partire entrambi dalla panchina, ma può esserci qualche sorpresa in corsa, tanto più che allo spagnolo, nel test con la Primavera di sabato scorso, è stato dato un minutaggio piuttosto ampio. Cosa non avvenuta per l'olandese, che ha svolto lavoro differenziato ma che in questa settimana si sta allenando comunque in gruppo. Txus Alba ha 20 anni, viene dalla Cantera del Barcellona e può essere un jolly utilizzabile come mediano centrale, intermedio e pure trequartista. De Boer è più grande di tre anni, è pure lui un duttile potendo giocare da mediano, mezzala e anche esterno destro. Nell'undici di partenza, in vista del Brescia, a centrocampo potrebbero profilarsi le stesse opzioni di base. L'ex Jakub Labojko appare scelta scontata come perno centrale, ma il polacco deve stare attento perché ha già tre ammonizioni e un altro cartellino giallo gli farebbe scattare la squalifica. Considerando un posto più che possibile per Falletti, l'altro candidato a giocare nel reparto resta Gregorio Luperini. La variante, stavolta, sembra essere legata più a Costantino Favasuli che ad altri. Potrebbe stare fisicamente meglio sia di Niklas Pyyhtiä tornato dopo due impegni ravvicinati con la Nazionale Under 21 finlandese, sia di Iulius Andrei Margienean alle prese ultimamente con qualche acciacchetto. Chi è sicuramente fuori è Federico Viviani. Proprio lui, che non solo è un altro fresco ex del Brescia ma è stato preso per dare un tocco di qualità al reparto mediano. La lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra potrebbe non farlo rientrare prima di novembre. Si sta comunque allenando, intensificando gradualmente il lavoro. In attesa delle scelte di Cristiano Lucarelli a centrocampo, si attendono anche eventuali ballottaggi negli altri reparti. In attacco Andrea Favilli può candidarsi a un ritorno nell'undici di base. In difesa, in cinque si giocano tre posti. Oltre a Salim Diakite, Marco Capuano e Valerio Mantovani, ci sono Alessandro Celli che è andato bene nelle ultime due partite e un Fredrik Sørensen capace pure di fare gol a Cittadella quando è stato spostato in attacco. Tra oggi e domani, le decisioni.