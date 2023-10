Sabato 14 Ottobre 2023, 08:05

Il portierone sempre in campo, il cardine della difesa e il capitano e folletto dell'attacco. Attenti a quei tre. Perché sono i tre che nelle prime 9 giornate non solo ci sono sempre stati, ma sono sempre partiti titolari. Anche altri hanno avuto un minutaggio alto, nei primi 810 minuti del campionato di serie B 2023-2024, ma i soli ad essere nove volte su nove partiti nell'undici di base sono stati loro. Antony Iannarilli, Salim Diakite e Cesar Falletti. Tre giocatori simbolo di questa Ternana, non solo perché sono tra i superstiti dalla vecchia alla nuova proprietà, ma anche perché legano il loro nome in maniera forte alla Ternana. Iannarilli è al suo sesto anno con le Fere ed è quello che ha maggiore longevità consecutiva di militanza rossoverde, ininterrottamente dal 2018 ad oggi. Per di più, è l'unico ad aver fatto il pieno dei minuti, avendo sempre giocato l'intera partita. Se lui è al sesto anno consecutivo, Falletti ha coiminciato la sua stagione numero 8 in rossoverde, ma se le sue militanze sono suddivise in due momenti diversi, con la prima serie dal 2103 al 2017 e la seconda cominciata nel 2020 e tutt'ora in auge. Ora è anche capitano della squadra, è tornato al gol a Cittadella e la sua ritrovata vena ha restituito alla Terni calcistica il Falletti guizzante e sostanzioso che sembrava smarrito nella passata stagione. Diakite, invece, è appena al suo terzo anno di militanza, ma è stato in estate uno dei pezzi pregiati più richiesti sul mercato. Ternana tentata e tirata per la giacca da più parti per prendere il difensore francese, ma sarebbe stato ceduto solo a determinate condizioni economiche, prospettate da nessuno. E così, è rimasto a Terni per crescere e migliorarsi ulteriormente ancora un anno. Insieme a lui, l'uomo mercato d'estate è stato Niccolò Corrado, pure lui rimasto a Terni in mancanza di offerte congrue. Lui, a differenza degli altri tre compagni, non è stato sempre titolare, ma è stato comunque nell'undici di base 8 volte su 9. Non a caso, se andiamo anche a vedere i minuti giocati, proprio questi quattro sono nei primi quattro posti. Dopo Iannarilli con 810 minuti, ci sono Falletti con 757 minuti, Diakite con 741 e Corrado con 641. Al di là di questi giocatori impiegati con una certa costanza in tutti e nove i turni fin qui giocati, l'allenatore Cristiano Lucarelli ha già mandato in campo, tra squadra di base e sostituzioni, 24 calciatori della rosa. Una tendenza in linea con quanto aveva fatto pure nei precedenti tre anni di presenza sulla panchina della Ternana. 24 come due anni fa nel primo anno di serie B, mentre lo scorso anno ne era arrivato a impiegare addirittura 28. Nell'anno della serie C dei record aveva schierato 25 calciatori in 9 turni di campionato, uno in più rispetto a quest'anno. In questa ternana in cui si amalgamano giocatori esperti di categoria e giovani promettenti, sette calciatori aspettano ancora il loro momento. Sono i sette ancora mai scesi in campo. Oltre ai due portieri Gabariel Brazão e Tommaso Vitali, ci sono i difensori Lorenzo Lucchesi e Christian Travaglini, i centrocampisti Kees De Boer e Txus Alba e l'ultimo arrivato in attacco Ottavio Gabriele Garau.