Venerdì 13 Ottobre 2023, 00:50

Due calciatori, due destini simili. Destini che si sono incrociati scambiandosi di posto e che, per un breve periodo, si erano pure uniti. Ternana-Brescia, alla ripresa del campionato, vedrà una sfida nel sfida. Non solo il confronto tra due squadre in cerca di punti importanti, ma anche quello tra due calciatori freschi ex delle due maglie. Ternana-Brescia è anche Jakub Labojko contro Fabrizio Paghera. Sono i loro, di destini, ad essersi incrociati dopo una breve unione. Ora si sono invertiti di maglia. Li accomuna, intanto, la posizione sul campo. Sono tutti e due centrocampisti. Labojko, classe 1997, polacco di Slesia, nel Brescia ha giocato nelle ultime tre stagioni, con parentesi da gennaio a giugno 2022 con i ciprioti dell'Aek Lamaca. 66 presenze in gare ufficiali con le Rondinelle in serie B, in un'esperienza nella quale avrebbe probabilmente meritato più fortuna. 33 presenze nel 2020-21 con il settimo posto e il sogno infranto di tornare in serie A, poi l'anno successivo in cui ha giocato una sola partita per poi essere ceduto in inverno, infine il ritorno nel 2022-2023 nell'anno della retrocessione ai playout, con 32 gettoni. Eppure, nella passata stagione, è stato comunque uno dei migliori nel rendimento della sua squadra. A fine stagione, però, contratto in scadenza e niente rinnovo. Si è trovato dal primo luglio senza squadra, ad allenarsi da solo con una preparatrice atletica, prima di rispondere poco prima di Ferragosto alla chiamata delle Fere. Paghera, classe 1991, italiano di Lombardia, torna da Bresciano a giocare nel suo Brescia dopo una lunga carriera che nelle ultime quattro stagioni e mezza lo aveva portato proprio alla Ternana, dove ha totalizzato 106 presenze. Quando ai primi di settembre si è trasferito al Brescia dopo aver condiviso il mese di agosto in rossoverde anche con Labojko, nella sua valigia aveva chiuso tanti ricordi e tante emozioni, compresa l'annata dei record 2020-2021 con un campionato di serie C dominato. Tra l'altro, l'ultimo dei 5 gol segnati in rossoverde lo aveva fatto nel giorno della promozione matematica, il 4 aprile 2021 contro l'Avellino, tra l'altro sua ex squadra. Adesso, Labojko e Paghera sono avversari. Fino a qui, con le loro squadre attuali, hanno giocato costantemente. Labojko ha saltato solo la prima partita per squalifica e la trasferta di Ascoli per scelta tecnica. Le altre, le ha fatte tutte da titolare. 510 minuti fin qui giocati. Paghera, invece, in un Brescia che però ha cominciato a giocare dalla quarta giornata e deve ancora recuperare 3 partite, ha totalizzato 288 minuti in 5 presenze, tre delle quali da titolare. C'è tutto, per una bella sfida nella sfida. Chiudiamo con una curiosità disciplinare. Nella sua militanza a Brescia, Labojko aveva preso poche ammonizioni, mentre in rossoverde Paghera era quasi sempre sui taccuini degli arbitri. Curiosamente, ora che il bresciano è con le Rondinelle, Labojko sembra emularlo coi cartellini, essendo il primo rossoverde arrivato a quattro ammonizioni e alla diffida.