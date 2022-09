Ternana, il brindisi post derby di Sorensen socio onorario del neonato club Quelli del Drago

Un brindisi per festeggiare al meglio la vittoria nel derby e, perchè no, anche per sottolineare che si è vinto anche grazie a una difesa blindata. Approfittando della sosta del campionato che vedrà la Ternana impegnata sabato prossimo, 1 ottobre, in trasferta a Cittadella. Così il neocostituito Ternana Club Quelli del Drago ha voluto festeggiare al bar La Fenice con il socio onorario Fredrick Sorensen, eletto miglior giocatore del derby Ternana-Perugia. Ormai una certezza granitica il difensore danese per gli equilibri difensivi di mister Lucarelli che in coppia con Capuano forma ormai un binomio affiatato. Non a caso gli attaccanti del Perugia, prima Di Carmine e poi Melchiorri, hanno avuto vita durissima contro il biondo centrale rossoverde. Il modo migliore per inaugurare il nuovo club da parte dei tifosi che hanno eletto socio onorario proprio Sorensen. Il club ha in animo di organizzare nuove iniziative nel corso del campionato, magari per festeggiare altre vittorie importanti come quella nel derby che ha proiettato la Ternana di Lucarelli per la prima volta in assoluto in zona playoff.