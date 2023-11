Ternana, altro pareggio per Breda. Col Palermo finisce 1-1

Terni - La Ternana se da una parte cresce nel gioco, dall'altra non riesce ancora a vincere. Col Palermo finisce 1-1, in rimonta chiudendo la partita in inferiorità numerica.

La gara è bella con continui capovolgimenti di gioco. Al 30' Stulac calcia un corner per Lucioni che di testa insacca. Il ternano non esulta. I rossoverdi pareggiano al 19' della ripresa con un'azione corale finalizzata da Casasola. Il collaboratore di linea alza la bandierina per il fuorigioco, il Var conferma la rete. Al 30' arriva l'espulsione di Corrado per doppia ammonizione.

Per l'allenatore Roberto Breda è il secondo pareggio consecutivo.

TERNANA-PALERMO 1-1

MARCATORI: pt 30’ Lucioni; st 19’ Casasola

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Lucchesi; Casasola (43’ st Favasuli), De Boer (23’ st Pyyhtia), Corrado; Falletti; Raimondo, Distefano (35’ st Celli).

A disp. Brazao, Vitali, Mantovani, Sorensen, Luperini, Marginean, Viviani, Dionisi, Favilli. All. Breda

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju (26’ st Segre), Lucioni, Marconi, Lund (40’ st Aurelio); Coulibaly (26’ st Buttaro), Stulac (26’ st Henderson), Gomes; Di Mariano (35’ st Valente), Brunori, Mancuso. A disp. Desplanches, Kanduric, Graves, Nedelcearu. All. Corini

ARBITRO: Rutella di Enna

RETI: pt 30’ Lucioni; st 19’ Casasola

NOTE: spettatori 6.911 per un incasso di euro 43.486,44. Espulsioni: st 30’ Corrado per doppia ammonizione per gioco falloso. Ammoniti: Coulibaly, Mateju, Raimondo per gioco falloso. Angoli: 7-8. Recupero tempo pt 1’, st. 5’.