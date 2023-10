Domenica 1 Ottobre 2023, 08:25

PERUGIA - Pochi secondi. Una disattenzione, un momento forse di non completa concentrazione. Attimi che possono sembrare poca cosa, ma che purtroppo lungo le strade possono invece avere conseguenze pesanti. In alcuni casi drammatiche. Proprio come racconta la cronaca delle ultime ore.

Frazione di Ramazzano, è il pomeriggio di venerdì. Una ragazzina di quattordici anni sta attraversando la strada quando viene investita da un'auto che sta procedendo nella direzione opposta rispetto al punto in cui lei ha deciso di attraversare. L'impatto è forte, potenzialmente devastante. La ragazzina finisce sotto l'auto, il conducente si ferma e chiama immediatamente i soccorsi. Sul posto arrivano il personale medico sanitario del 118 e gli agenti della polizia locale. La ragazzina, che a quanto si apprende abita nei paraggi, mostra delle ferite importanti: trauma cranico e una gamba fratturata. Per fortuna non è a rischio vita, ma le sue condizioni sono comunque tali da essere soccorsa con la massima urgenza, vista anche la giovanissima età. Viene subito portata all'ospedale Santa Maria della misericordia e ricoverata nel reparto di pediatria, dove risulta ancora attentamente monitorata dal personale medico sanitario.

Gli agenti della polizia locale sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Secondo quanto si apprende, gli accertamenti sullo stato psicofisico del conducente avrebbero dato esito negativo, ma ci sono alcuni elementi da stabilire, tra cui soprattutto il motivo per cui non si sia evidentemente accorto della ragazzina che stava attraversando dall'altro lato della strada.

Tra gli elementi da investigare anche quello relativo proprio alle modalità con cui è avvenuto l'investimento. Codice della strada alla mano, infatti, laddove non ci si trovi in prossimità di un attraversamento pedonale, o addirittura lungo le strade in cui le strisce manchino completamente, anche i pedoni sono tenuti a fare massima attenzione ai veicoli in transito lungo la carreggiata per evitare situazioni di pericolo per sé e per gli altri.

Strade pericolose. Come giovedì pomeriggio lungo via Settevalli, quando il conducente di uno scooter ha creato panico e disagi ad alcuni conducenti di auto vista il suo modo spericolato di guidare e finendo poi contro un’auto. Sul posto polizia locale e ambulanza. Il sospetto è che fosse alla guida del motociclo in condizioni non del tutto di lucidità. Nello scontro ha riportato diverse ferite.

IL DRAMMA

Non ce l'ha fatta invece una donna di 82 anni a riprendersi dal terribile incidente che l'ha vista sfortunata protagonista. La signora è arrivata all’ospedale Santa Maria della misericordia nella giornata di venerdì in condizioni disperate. Secondo le prime informazioni, infatti, è stata colpita dalla propria auto. Anche in questo caso, si è trattato di un impatto particolarmente violento. Stando alle ricostruzioni iniziali, l'auto della donna si sarebbe improvvisamente sfrenata mentre l'anziana si trovava per una sfortunata coincidenza proprio lungo la sua traiettoria.

Portata con la massima urgenza nel reparto di terapia intensiva, la donna è rimasta diverse ore in Rianimazione ma ieri mattina all'alba il suo cuore ha purtroppo cessato di battere. Il fatto è avvenuto nella zona di Todi. Anche in questo caso, tutti gli accertamenti sono in corso da parte delle forze dell’ordine per stabilire l’estate dinamica dell’accaduto. L’autorità giudiziaria non ha comunque considerato necessario disporre l'autopsia sul corpo della povera donna.