Terni, il sindaco dimissionario Stefano Bandecchi: «Mi prendo tutti i 20 giorni per decidere cosa fare»

TERNI Il sindaco dimissionario Stefano Bandecchi, prima di partecipare al Consiglio comunale, ha affermato che si prenderà tutti i venti giorni a disposizione per decidere se dimettersi o meno dalla carica di primo cittadini (28 Febbraio): « I motivi per cui le mie dimissioni sono state presentate momentaneamente non sono cambiati e anzi forse qualcuno anche peggiorato - ha precisato poi lo stesso Bandecchi- ed ora ho venti giorni per decidereo. Ma sono tante le cose dette dai consiglieri di oppozione e da altri a sproposito - ha poi affermato - che mi indurrebbero a ritirare subito le dimissioni ma devo risolvere subito le questioni che non vanno in seno al mio partito, oggi mi hanno consegnato il documento programmatico firmato da tutti gli esponenti ternani di Ap, manca la firma del coordinatore provinciale Lorenzo Filippetti che si è dimesso, peccato ho fatto di tutto per farlo nominare presidente del Sii ma non lo hanno voluto sia che destra che sinistra ed ora ha deciso di andarsene» . Poi in Consiglio comunale aprendo i lavori ha confermato quando detto prima: «Ciò che sta sta succedendo a Terni - ha aggiunto - è semplicemente quanto ho promesso ai cittadini che mi hanno votato, una politica nuova, diversa e meno del banchettino ma più rivolta al servizio ora devo però parlare con i miei e

trovare la condizione per accontentare chi mi ha votato».

