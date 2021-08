Terni, rimesso a nuovo il monumento dedicato al partigiano Germinal Cimarelli

Mercoledì 25 Agosto 2021, 21:30 - Ultimo aggiornamento: 21:32

Un lavoro duro, silenzioso e discreto. Proprio come i partigiani durante la guerra. Così anonimi volontari di tasca propria hanno restituito un aspetto dignitoso al monumento posto in ricordo del sacrificio di Germinal Cimarelli. L'area di fronte alla pietra di Torre Maggiore è stata ripulita e sistemata come da desiderio espresso dai partecipanti all'ultima celebrazione nel giorno della Liberazione lo scorso 25 aprile. Oltre a lavori di muratura e giardinaggio con la potatura di piante e arbusti, sono stati rifatti gli scalini e i bordi circolari. Realizzata una nuova steccionata e rifatta l'iscrizione della lapide, così come il leggio con il pannello che riporta la foto e i dati salienti di Germinal Cimarelli. Nuovo anche il cartello tricolore con la stella rossa sotto al quale campeggia la scritta: 'Abbiate cura'. Un auspicio e un monito. Perchè se la promessa di sistemare l'area del monumento dedicato al partigiano ternano è stata rispettata, adesso bisognerà mantenerla con la stessa attenzione.