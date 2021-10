Sfregio alla stele di Cimarelli, Cgil e Spi: ripristinare immediatamente il monumento

Sabato 2 Ottobre 2021, 13:37 - Ultimo aggiornamento: 13:38

«Lo sfregio alla stele in ricordo di Germinal Cimarelli, partigiano ternano e simbolo della città, è un’azione offensiva non solo per la memoria storica democratica, ma per le tante e i tanti che si sono battuti per la Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista». Lo affermano in una nota congiunta lo Spi e la Cgil di Terni. «Chiediamo che il Conune ripristini immediatamente il monumento offeso e chiediamo che si avviino le indagini per capire chi ha compiuto l’ignobile gesto», afferma il sindacato che conclude esprimendo «piena solidarietà e vicinanza all’Anpi di Terni e al gruppo Sentieri Partigiani».