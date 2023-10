Martedì 10 Ottobre 2023, 00:15

A Cittadella, Fredrik Sørensen si è spostato da difensore ad attaccante, trovando il gol con il quale la Ternana ha strappato il pareggio per 2-2, tornando pure a segnare una sua rete dopo quasi un anno. Proprio quella rete, però, ricorda un record negativo nel quale la Ternana incapperà tra pochi giorni, senza nemmeno scendere in campo visto che la serie B osserva la sosta e torna il 21 ottobre. Tra 5 giorni, il 15 ottobre, sarà un anno esatto senza più vittorie fuori casa. L'ultima volta, il successo a Benevento per 3-2 con momentaneo primo posto in classifica e con rimonta aperta proprio da un gol del danese. Poi, mai più una gioia lontano da Terni. Tra l'altro, il punto arpionato a Cittadella è anche il primo fuori casa di quelli fin qui raccolti nel 2023-2024 (gli altri 5 tutti al Liberati) e anche il primo dopo più di 6 mesi di sole sconfitte. Per questo, il pari di Cittadella è un passo in avanti nel rendimento fuori casa, dopo ben 7 sconfitte consecutive, compresa quella di Salerno in Coppa Italia. Dopo Benevento, in un anno solare 19 altre partite ufficiali fuori casa, con 6 pareggi e 13 sconfitte. I soli risultati di parità colti, prima di quello a Cittadella, sono stati gli 0-0 a Bari, Bolzano, Cosenza e Palermo e l'1-1 di Ferrara. Uno spaccato di un lungo periodo con pochi risultati, come se quel primo posto in classifica avesse in realtà aperto una maledizione, con un rendimento generale della squadra calato sensibilmente. Fuori casa c'è la faccia più brutta di questa medaglia già di per sé non bella a vedersi. La sosta di campionato, probabilmente, indurrà l'allenatore Cristiano Lucarelli a riflettere. A prescindere dallo sfogo del dopogara del Tombolato («In settimana siamo stati un po' troppo sui giornali»), probabilmente conseguenza di una tensione ancora forte accumulata durante i 90 minuti. Magari, poi ci ha dormito su e in vista di questa sosta farà un'analisi decisamente più tecnica e razionale di ciò che per un intero anno salare non ha funzionato fuori casa, tanto da non vincere più una sola partita. Ora, la prossima in trasferta è il 29 ottobre a Modena. Prima, però, c'è il Brescia, al Liberati. Lucarelli sfrutterà la sosta per provare nuove soluzioni, come aveva fatto nella sosta precedente. Dovrà farlo, però, senza Antonio Raimondo e Niklas Pyyhtiä, convocati in Nazionale, In Azzurro Under 20 l'attaccante, con la Finlandia Under 21 il centrocampista. «La prima volta - aveva spiegato l'allenatore prima di Cittadella - c'era un'esigenza fisica. Ora, invece, cominciamo a lavorare sui "piani B". Tanto lavoro tattico». La società, intanto, fa la sua parte per provare a riportare pubblico allo stadio. E, se possibile, anche le famiglie. Coinvolgerà i bambini delle scuole primarie, ai quali farà distribuiti dei buoni per entrare gratuitamente il 21 ottobre, ai Distinti A, Distinti B e Curva Sud, purché accompagnati da un adulto per il quale ci sarà un biglietto al prezzo ridotto di 6 euro. I biglietti per gli accompagnatori dei bambini, proprio come quelli ordinari, potranno essere acquistati sul circuito online della Vivaticket e nelle biglietterie esterne autorizzate.