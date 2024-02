San Gemini alla Bit di Milano. Clementella: «Da oggi siamo un Comune Medieval Italy»

SAN GEMINI – L’annuncio a Milano, alla conferenza stampa della Borsa Internazionale del Turismo: San Gemini aderisce al progetto Medieval Italy. Uno dei borghi più belli d’Italia entra a far parte anche della rete dei luoghi medievali eccellenti che punta alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale. Coi suoi monumenti, la sua rievocazione storica della Giostra dell’Arme che nel 2023 è giunta alla cinquantesima edizione, il gruppo sbandieratori, sarà inserito nel calendario nazionale degli eventi a carattere storico dei Comuni Medieval Italy.

Perciò la partecipazione alla Bit del sindaco Luciano Clementella e del consigliere dell’Aurs (Associazione umbra rievocazioni storiche) Enrico Candelori , per comunicare l’ingresso di San Gemini nel circuito partner di Enit (Agenzia nazionale del Turismo) di cui fanno parte 26 Comuni di 9 regioni d’Italia.

In Umbria 4: San Gemini, Narni, Bevagna, Stroncone. «La promozione di rievocazioni come la nostra Giostra dell’Arme può portare all’individuazione di un nuovo modo di “fare turismo”. Ci offre la possibilità - afferma Clementella – di leggere nel Medioevo non solo un passato da riscoprire ma un’inaspettata prospettiva si sviluppo turistico».