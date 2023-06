Rissa alle prove della Quintana: tre feriti. Coinvolto Innocenzi, scattano 5 denunce

Tre feriti e cinque persone denunciate. E' il bilancio della rissa che domenica sera è andata in scena al Campo de li Giochi, a Foligno, durante le prove ufficiali per la Quintana della Sfida. Tra i coinvolti anche il campione del rione Cassero, Luca Innocenzi, che alla fine era quello che aveva realizzato il netto migliore tanto da essere il primo a partire della Giostra programmata per la sera di sabato 17. Rissa scatenata dopo un diverbio tra rionali di Cassero e Morlupo. In pochi minuti i video hanno fatto il giro dei social e la polizia si è mossa con una indagine lampo che, come spiega la nota della questura, non è finita. Non si escludono provvedimenti tipo il Daspo al di là di eventuali interventi disciplinari da parte dell'Ente Giostra. «Per cause ancora in corso di accertamento-spiega la nota della questura divulgata nel pomeriggio di lunedì- i cinque indagati hanno preso parte ad una violenta rissa con altre persone attualmente ignote». Tre delle persone denunciate sono state medicate al Pronto soccorso con ferite guaribili in 15, 10 e 5 giorni. Il più malconicio sarebbe un rionale del Morlupo ferito al naso.