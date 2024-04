Chiesa imbrattata con una bomboletta spray a Santa Maria a Vico, nel casertano: «I drogati non li vogliamo». Tre denunce

Tre persone sono state denunciate per aver imbrattato con una bomboletta spray la chiesa di San Nicola Magno a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, nella tarda serata di sabato 6 aprile. «I drogati non li vogliamo» hanno scritto con della vernice nera, deturpando le pietre monumentali seicentesche delle mura esterne.

Vandali imbrattano i portici del Comune di Latina: scritte rimosse con l'idropulitrice

Perugia, cittadini in azione contro lo spray selvaggio: al parco di Montegrillo operazione decoro per riqualificare anfiteatro e botticella

La denuncia

Il parroco della Chiesa, dopo aver visto la scritta, ha presentato denuncia. I carabinieri di Santa Maria a Vico, analizzando i filmati delle telecamere installate vicino alla chiesa, hanno identificato uno dei vandali, un uomo di 37 anni, a casa del quale è stata trovata e sequestrata la bomboletta spray. Complici una ragazza e un minorenne, individuati attraverso i messaggi contenuti nel cellulare dell'uomo. I tre sono stati denunciati per deturpamento e imbrattamento di cose altrui in concorso.