Rubano auto davanti a una farmacia, denunciati

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Torre in Sabina hanno denunciato a piede libero, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, due persone ritenute responsabili del furto di un’autovettura.

Le indagini sono state avviate a seguito della ricezione di una denuncia di un cittadino del luogo cui era stata rubata la propria auto, lasciata in sosta davanti ad una farmacia. I militari della Stazione Carabinieri di Torri in Sabina, coordinati dalla Compagnia di Poggio Mirteto, acquisita la notizia di reato, hanno immediatamente eseguito vari accertamenti. È poi con l’acquisizione e l’analisi delle registrazioni di alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella zona dei fatti, che, in breve tempo, si è riusciti ad identificare gli odierni denunciati.

Entrambi, già in passato, in altre aree attigue alla Capitale, avrebbero compiuto il furto di altre auto, quasi tutte di piccola cilindrata, profittando della momentanea assenza dei rispettivi proprietari che le avevano lasciate in sosta, per qualche istante, di fronte ad esercizi pubblici.

Sono tuttora in corso le indagini volte ad accertare eventuali altri reati che potrebbero essere stati messi a segno dai due in altri comuni della provincia reatina.