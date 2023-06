Foligno, Giostra della Quintana: Luca Innocenzi del Cassero apre La Sfida. Ecco l’ordine di partenza. Così il risultato delle prove

FOLIGNO – Il rione Cassero con Luca Innocenzi aprirà la Giostra della Quintana de La Sfida del 17 giugno prossimo. È quanto è emerso alla fine della sessione di prove ufficiali disputata domenica. Una sorta di terza Quintana visto che, alla luce del nuovo regolamento di prova, il cavaliere col miglior tempo a percorso netto poteva decidere la posizione di partenza in gara. A seguire poi, rispettando l’ordine di classifica finale in prova, sarebbe toccato agli altri ad esclusione, di fatto, dell’ultimo cui è andato automaticamente l’ultimo posto libero. La classifica finale delle prove ufficiali ha visto nell’ordine dal primo al decimo posto: Cassero, Giotti, Morlupo, Badia, Contrastanga, Pugilli, Ammanniti, La Mora, Spada e Croce Bianca.

Poi s’è passati alla scelta, pratica che spetta ai priori dei rioni, della posizione per l’ordine di partenza. Le scelte fatte hanno ricalcato precisamente la classifica finale di prova. Quindi il 17 aprirà il Cassero seguito da: Giotti, Morlupo, Badia, Contrastanga, Pugilli, Ammanniti, La Mora, Spada e Croce Bianca. Il tempo migliore il Cassero, con Luca Innocenzi in sella ad Altrimenti, l’ha collezionato in prima tornata, dove è partito per primo e l’unica effettuata delle tre disponibili, fermando i cronometri su 52 secondi e 58 centesimi, 90 punti e zero penalità.