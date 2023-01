Progetto Riformista in Umbria. A Terni il convegno regionale di Italia Viva con Luigi Marattin

I tratti fondativi del Progetto Riformista che si sta sviluppando in Umbria, e che vede oltre alla federazione tra i partiti di Italia Viva e Azione, la convergenza dei CiviciX e di altre formazioni civiche, saranno al centro del convegno che si terrà venerdì 10 febbraio, a partire dalle 17:30, all'Hotel Valentino a Terni. "Terni e l'Umbria. Il progetto riformista e le urgenze da affrontare" è il titolo dell'incontro pubblico che vede la partecipazione, per la prima volta in Umbria, dell'on. Luigi Marattin.

«All'interno del convegno - spiegano i promotori, Massimo Gnagnarini, Nicola Preiti e Emanuela Mori - si affronteranno, inoltre, alcune tematiche specifiche della città di Terni con riferimento alle prossime elezioni comunali convinti come siamo che amministrare la città non è come scrivere su un foglio bianco le cose migliori da fare ma è, per lo più, scegliere tra quelle possibili, e poi realizzarle. Questo per garantire nuovo sviluppo e il rilancio della città».