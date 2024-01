Il 13 gennaio l'assemblea provinciale di Italia Viva alla presenza dell'onorevole Maria Elena Boschi

RIETI - Sabato 13 gennaio alla presenza del capogruppo alla camera dei deputati Maria Elena Boschi si terrà l’assemblea provinciale di Italia Viva. L’incontro dal titolo “ Riaccendere le stelle” Ricominciamo a sognare da Rieti si svolgerà, a partire dalle 18 nella sala conferenze dell’Hotel Serena in Via dei Salici a Rieti.

Aprirà i lavori il Presidente Provinciale Edoardo Petrongari, presiede Felice Casini presidente Regionale Lazio Italia Viva, interverranno Emanuela Pariboni, membro della cabina di Regia Regionale I.V.e Vincenzo Cardellini membro dell’esecutivo nazionale, le conclusioni saranno ovviamente dell’on. Maria Elena Boschi.

«Con questa assemblea vogliamo dare un forte segnale di ripartenza - afferma il presidente provinciale Edoardo Petrongari - Gia dal titolo “riaccendere le stelle” è una frase poetica ma anche un obbiettivo programmatico, riaccendere le stelle di un un’Europa da una parte burocratizzata e dall’altra attaccata da populismi vuoti e fuori dalla storia, riaccendere le stelle della politica come luogo di pensiero, di elaborazione di proposte tese al miglioramento della società e quindi, tornare sognare una società più giusta ma per governare una realtà bisogna partire da un’idea di città, di stato, che attraverso percorsi amministrativi viene riformata quindi non un sogno come illusione ma il progetto di volare alto per raggiungere obiettivi di riforma tangibili che lontano da populismi e ideologismi lavori per migliorare la vita dei cittadini».

«Per questo riteniamo non più procrastinabile riportare al centro del dibattito politico una visione e un’azione che sia capace di guardare al futuro, non più ostaggio di logiche di apparato vecchie e ideologizzate - prosegue Petrongari - In un momento in cui il paese è rapito da un governo formato da una classe dirigente che ogni giorno non perde occasione di dare dimostrazione di impreparazione e inadeguatezza e un’opposizione guidata da partiti incapaci di porsi come credibile alternativa, con la forza delle idee e della partecipazione vogliamo ridare centralità e dare voce ai territori partendo proprio da una provincia come la nostra troppo spesso dimenticata e marginalizzata».