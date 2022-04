Piscine dello stadio: riattaccata la luce ma è rebus sui lavori

«Questo è il Gan (Grande Accademia del Nuoto Terni ndr.) che oggi vince a Riccione il campionato italiano Aics ed arriva terzo al trofeo delle regioni con gli esordienti A e B. Questa squadra che per questa stagione agonistica si chiama ancora Stadium Wellness & healt SSD, nonostante sia stata privata del suo luogo di allenamento, con orgoglio reclama il diritto di tornare ad allenarsi e nuotare dove gli compete. Avviso al Comune di Terni: #Aridatecelapiscinadellostadio». Si sciolgono in un grido di gioia, “urlato” sui social tutte le tensioni, le ansie e le difficoltà che hanno accompagnato la stagione agonistica di questi giovani nuotatori ternani. E ora, forti, dei risultati ottenuti con la grinta e con i denti, rivendicano il diritto di tornare ad allenarsi nella loro piscina, quella di viale dello Stadio. Nell’impianto proprio ieri è tornata la luce. Dopo l’attivazione dell’utenza dell’acqua già delle scorse settimane, ieri è stato “riattaccato” l’interruttore dell’energia elettrica. Un passaggio fondamentale per verificare lo stato della struttura.

APPROFONDIMENTI TERNI Terni, Piscine dello Stadio: corsa contro il tempo per salvare...

«In settimana faremo dei test per constatare la tenuta dell’impianto e di conseguenza andare a ragionare sul tipo di lavori da realizzare: di ordinaria o straordinaria manutenzione – spiega Alessandro Mastrofini presidente della Piscine dello Stadio srl, concessionario dell’impianto – Nel frattempo abbiamo provveduto a far ripulire tutta l’area esterna alla piscina in cui con i mesi si erano accumulati rifiuti e si presentava in uno stato di degrado». A proposito dell’appello dei giovani nuotatori, Mastrofini assicura che «il nostro obiettivo primario è quello di riavere prima possibile un impianto funzionante, affidato a nuovi gestori affidabili così da consentire agli atleti a settembre di tornare ad allenarsi nelle piscine dello Stadio e agli utenti di fruirne già da questa estate». Per la ripartenza in estate molto dipenderà dai lavori che dovranno essere eseguiti e dalla scelta del gestore. La tempistica per i primi, una volta eseguiti i test, potrà essere definita presumibilmente entro una decina di giorni, per quanto riguarda la scelta del nuovo sub-concessionario, «sono in corso interlocuzioni» come conferma Mastrofini, ma le parti attendono di avere un quadro più preciso dello stato dell’impianto.

Intanto rispetto all’appello dei nuotatori, l’assessora allo Sport, Elena Proietti rileva che «quello che come amministrazione comunale dovevamo fare l’abbiamo fatto: ci siamo ripresi le chiavi. Gli allacci delle utenze e i lavori, ora, spettano al concessionario. Devo ringraziare il Sii, nella persona del presidente Carlo Orsini, che si è dimostrato comprensivo e collaborativo rispetto alla situazione e ha riattivato subito l’acqua. Umbria Energy lo è stata di meno, ma comprendo anche le difficoltà della società che, in virtù di una situazione debitoria pregressa, hanno spinto il concessionario a rivolgersi al libero mercato». L’assessora Proietti assicura che: «per quanto ci riguarda, cercheremo di dare presto l’ok ai lavori del concessionario. Mi auguro che si riapra per l’estate per impedire che le perdite siano più onerose».