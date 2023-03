Terni, l'assessora Proietti: «Tanti eventi per vivere la Cascata delle Marmore tutto l’anno»

La Cascata delle Marmore è sempre più attrattiva e fa registrare numeri record: gli ingressi in marzo sono stati 7.000 in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno e fino a giugno ci sono già 300 gruppi scolastici prenotati per le visite. Per questo l’amministrazione comunale punta alla destagionalizzare del sito con eventi tutto l’anno, un ricco cartellone denominato Nera e Velino, che spaziano dallo spettacolo allo sport, dall’animazione al villaggio di Natale. Il tutto legato al tema dell’amore per collegare il maggiore attrattore turistico del ternano al patrono San Valentino. L’obiettivo è anche quello di fare rete con tutte le associazioni e con gli altri siti turistici dell’area e per questo è stato allestito un nuovo elenco delle tariffe promozionali con i biglietti combinati con altri siti culturali, ampliato rispetto agli anni precedenti. Nel video di Claudia Sensi l’intervista all’assessora comunale al turismo Elena Proietti.