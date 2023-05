Terni, le lacrime dell'assessora uscente Elena Proietti alla partenza del Giro

Terni - Il sindaco uscente Leonardo Latini ha appena sventolato la bandiera per la partenza della tappa del giro d'Italia Terni-Fossombrone. Sulla linea Elena Proietti. Passano tutti i corridori ad eccezione di Filippo Ganna risultato positivo al Covid, le ammiraglie e il personale di servizio al seguito. L'assessore abbraccia Latini, esplodendo in un pianto liberatorio. Lacrime e che non passano inosservate dagli appassionati presenti che rendono un po' più umani i protagonisti della politica locale. Tra l'altro Elena Proietti indossa la pettorina gialla distribuita dalle organizzazioni sindacali per sostenere la vertenza dei lavoratori della Tct che nelle ultime ore hanno ricevuto 51 lettere di licenziamento.