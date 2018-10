Perugia, gratta e vince 50mila euro

PERUGIA - La fortuna passa per Perugia dove è stata realizzata una vincita da 50 mila euro con il biglietto “Nuovo turista per sempre”. Il biglietto è stato acquistato nel punto vendita di Michele Morlunghi, in strada Colle Umberto

«Conosco il vincitore, è un cliente abituale che - dopo aver saputo della vincita - si è presentato qui da noi. Non ho potuto non fargli i complimenti per questa vincita. Credo che se capitasse a me, la prima cosa che farei sarebbe realizzare un grande desiderio: comprare una bella moto potente! Naturalmente aiuterei anche i miei familiari», ha detto Michele Morlunghi, titolare della tabaccheria fortunata







