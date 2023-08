Reperto romano (da 50mila euro) rubato e venduto su Ebay per 40 pound: furto per mano di un dipendente del British Museum

Alcuni tesori rubati dal British Museum, dal valore inestemibile, sono stati venduti su eBay. per soli 40 sterline. Membri del museo hanno rivelato che tre anni fa avevano dei sospetti su un loro collega, presunto ladro. Dubbi confermati perché un'indagine interna ha portato il museo a licenziare Peter Higgs, 56 anni, curatore della mostra «culture mediterranee» che era stato nel Museo per oltre 30 anni, riferisce The Telegraph.

Torlonia, spunta il tesoro rubato 45 anni fa: i carabinieri lo ritrovano in Svizzera (ma è giallo)

La polizia sta ora indagando sui furti, mentre il museo sta affrontando critiche su come il saccheggio sia andato avanti per così tanto tempo. Tra i reperti rubati noti si annoverano oggetti in oro, pietre semipreziose e vetro risalenti al 1500 a.C. al XIX secolo. Un gioiello romano è apparso su eBay con un valore minimo di 40 pound nel 2016 ma, sorprendentemente, non ha suscitato interesse. Un commerciante ha detto che il suo vero valore era di circa 50mila euro.

Un portavoce del British Museum ha dichiarato: «Abbiamo condotto un'indagine approfondita, abbiamo identificato la persona e l'abbiamo licenziata.

Stiamo inoltre adottando ulteriori misure energiche per garantire che ciò non si ripeta mai più».