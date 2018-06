Perugia, tutti a festeggiare l'estate con Leo Cenci e tanti ospiti

PERUGIA - Sarà una serata all'insegna del divertimento, della solidarietà e dell'aggregazione. E' quanto in programma domenica 10 giugno, dalle ore 18,30 da Faliero a Montebuono di Magione, con l'iniziativa "Anticipiamo l'estate con... Avanti Tutta!".



Allieteranno la festa alcune tra le maggiori eccellenze umbre tra cui la cantante Annalisa Baldi, nota a molti per la sua partecipazione nel 2008 alla prima edizione della trasmissione "X-Factor" (Rai 2); il cantante-imitatore Antonio Mezzancella, diventato famoso nel 2015 per essere uno dei finalisti alla seconda edizione del talent "Tu si que vales" (Canale 5); ed i"7 Cervelli", il duo comico dialettale perugino formato da Luca Pellegrini e Fabrizio Fabbi. La conduzione della serata sarà affidata al presidente onorario di Avanti Tutta, Mauro Casciari, conduttore radiofonico ed annunciatore televisivo, che avrà come "spalla" il presidente,Leonardo Cenci.



Dopo lo spettacolo seguirà una cena tipica che prevede la degustazione di una parte della torta al testo della "Maria", accompagnata da contorni vari e bevande. La serata avrà un costo di 20 euro, comprensivo di tesseramento. Per info: 392 5946347.

Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:53



