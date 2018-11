© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Un anno fa, di questi tempi, Leonardo Cenci correva la maratona di New York. Primo italiano a farlo con il cancro, il secondo in assoluto nella storia della mitica maratona. Oggi Leonardo Cenci è all'ospedale Santa Maria della Misericordia e sta correndo un'altra corsa, quella a due con la sua malattia. Ma il presidente dell'associazione Avanti Tutta, il cui esempio ha da tempo superato i confini perugini diventando modello nazionale e internazionale della sfida al cancro attraverso l'attività sportiva, è pronto a combattere questa nuova battaglia senza paura.La notizia del suo ricovero l'ha data lo stesso Cenci attraverso un post su facebook. «Credo proprio che il reparto dell'oncologia medica, sia molto affezionato a me, d’altro canto non potrebbe essere diversamente, visto che anche io lo adoro. Si dice che Dio lasci le battaglie più difficili ai suoi soldati migliori... io credo che mi abbia confuso con RAMBO... ieri sono stato ricoverato in oncologia per diversi gravi problemi; perdita di sensibilità agli arti superiori e inferiori, perdita dell’ udito, fortissimo mal di testa e perdita dell’ uso della parola... Buona domenica, AVANTI TUTTA, ORA PIÙ CHE MAI!!! E pregate per me. Vi voglio bene». Leo è stato inondato di messaggi d'affetto e di incitamenti a combattere e sconfiggere ancora una volta la sua malattia.Nel pomeriggio, una bella notizia. Arriva direttamente dall'associazione di cui è presidente. «L'equipe dell'oncologia medica dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove Leonardo Cenci è ricoverato, e la dr.ssa Chiara Bennati (attuale responsabile del reparto di Oncologia Medica Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna), oncologa che lo segue, dichiarano che le condizioni di Leonardo sono stabili ed in progressivo miglioramento. Rimarrà ricoverato ancora qualche giorno per ulteriori accertamenti» fanno sapere con un comunicato da Avanti Tutta.