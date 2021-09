Pronti, via: tornano gli “Avanti tutta days"

Venerdì 3 Settembre 2021, 20:18

PERUGIA - Tre giorni di festa dedicati a Leonardo Cenci, all'insegna di sport, salute e solidarietà, ma

anche sicurezza, scuola e sostenibilità sono quelli in programma dal 10 al 12 settembre, al Barton park di Perugia con la nona edizione degli 'Avanti tutta Days', la festa dello sport e della socialità ideata dal giovane e dopo la sua scomparsa portata avanti dall'associazione da lui fondata.

L'appuntamento è stato presentato alla presenza di Federico Cenci, fratello di Leonardo, della presidente della Regione, Donatella Tesei, del direttore generale dell'Azienda ospedaliera del capoluogo umbro,

Marcello Giannico e dagli assessori del Comune di Perugia, Clara Pastorelli e Edi Cicchi.

«Presentiamo - ha detto Federico Cenci, di Avanti Tutta Onlus - un'edizione che fa un salto di qualità importantissimo, rafforzando la propria identità di bene e di solidarietà, intrecciando proficue relazioni con radicate realtà locali che, come Avanti tutta, sono impegnate per lavorare per il bene dei

cittadini».

«Questo è un appuntamento che non si può mancare - ha detto la presidente Tesei - e rappresenta la continuità dell'opera straordinaria che ha portato avanti Leo quando era in vita. Una manifestazione che mette la vita al centro in ogni sua declinazione. Il messaggio di Leonardo è talmente attuale che per me è come se fosse ancora qui presente. La sua energia, oggi trasferita nel lavoro che sta portando avanti la sua associazione, è straordinaria. Era talmente viva la sua forza che l'ha trasmessa a tanti».