Perugia, dieci per fare il sindaco e ventidue liste

PERUGIA - Sono dieci i candidati a sindaco e ventidue le liste che si sfiderano per la successione di Andrea Romizi e per i 32 posti in consiglio comunale. I candidati a sindaco sono Antonio Leonardo Ribecco (Casa Pound), Salvatore Iacobelli (Il popolo della Famiglia), Andrea Romizi appoggiato da 8 liste (Perugia Capitale Verde, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Blu, Romizi sindaco-Progetto Perugia, Perugia Civica e Giovane Perugia), Giordano Stella (Coscienza Verde), Katia Bellillo (Città in Comune), Carmine Camicia (Perugia con il cuore, Nazione e futuro), Marco Mandarini (Perugia Partecipata, Alternativa Riformista), Cristina Rosetti (Noi Cittadini), Giuliano Giubilei (Idee persone Perugia, Perugia in Europa-Rete Civica, Socialisti-Articolo 1-Civici Popolari, Pd), Francesca Tizi (M5S).