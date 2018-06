di Fabio Nucci

PERUGIA - Dopo aver sfiorato il primo posto lo scorso anno, Porta Sole piazza la sua prima vittoria nel palio di Perugia 1416. Al quarto posto dopo le prime due giornate, il rione del sindaco Andrea Romizi si è aggiudicato la Corsa al Drappo, convincendo poi la giuria tecnica che ha ritenuto il corteo storico dei "bianchi" il migliore per interpretazione, attinenza storica e scenografia. Grande entusiasmo tra i rionali rappresentati dal capitano-avvocato Roberto Tittarelli che ha parlato di «palio vinto in rimonta, per il quale ci siamo prepaparati al massimo, sia per le tre gare sportive sia per il corteo». Dietro il successo del corteo la tenacia di Sonia Gavini, proconsole del rione: «Quest'anno mi sono arrabbiata ancora di più dello scorso anno ed ero poco soddisfatta, ma l'idea evidentemente è piaciuta: ho chiesto di portare oggetti e di rappresentare cose diverse dallo scorso anno». Così, ecco sfilare piccoli musici, mugnai, un vaglio, popolane con fasci di orzo, farro e grano, "oro" del rione. E ancora il carretto dei colori con un pittore che di fronte alla giuria tecnica ha dipinto il simbolo del rione: il sole. Entusiasta anche la prima dama, la farmacista Annalisa Mierla. «É stata una grande emozione sfilare per la mia città». Festa con misura per il primo cittadino. «posso festeggiare solo con discrezione, ma sono molto felice». Anche per la città che si sta trovando intorno a questa manifestazione nata tra facili ironie, polemiche e contestazioni (oggi quella dei vigili urbani che hanno manifestato in Piazza Italia) e che si sta ritagliando uno spazio tra i perugini che in tanti hanno seguito corteo e corsa, ma anche l'ingresso notturno, sabato, e pomeridiano, oggi, di Braccio-Alexio Bachiorri dal Cassero di Porta Sant'Angelo. Rione che dopo aver chiuso in testa le prime due giornate si è dovuto accontentare del secondo posto generale, dopo il bronzo nella corsa e il quarto posto nella sfilata, preceduto da Porta San Pietro che nella classifica finale ha chiuso al terzo posto grazie anche alla suggestiva riproposizione della storia di Matteuccia, con tanto di inquisizione e rogo. Delusione per Porta Santa Susanna, vincitrice delle prime due edizioni e quest'anno quarta: hanno pesato l'ultimo posto al giavellotto e il terzo nella sfilata, pure elegante e ordinata (dedicata alla celebrazione delle famiglie del rione) ma priva della riproposizione di scene d'epoca. Fanalino di coda, Porta Eburnea ultima nella corsa e nel corteo, nel quale è stato riproposto l'assassinio di Pandolfo Baglioni. Per un anno fa festa il "Sole" ma la sfida per la rivincita è già cominciata.

