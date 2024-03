Sabato 2 Marzo 2024, 10:39

TERNI Dal 15 marzo parte la rivoluzione dei permessi per l'accesso all'interno della ztl. Una rivoluzione che ha l'obiettivo di ridurli a quasi 13 mila (sono attualmente 23 mila) per liberare, quanto è possibile, il centro dalle auto. Sono davvero molte le categorie che dovranno fare i conti con il nuovo regolamento comunale, con la necessità di rinnovare il pass che non sarà più "sine die" ma, per tanti, annuale e con un aumento dei costi.

CAMPAGNA PUBBLICITARIA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'amministrazione comunale si appresta quindi a fare quella "revisione" ferma a 18 anni fa. L'ultima risale infatti al 2005 ,nel frattempo si sono verificate e consolidate delle situazioni che hanno portato a un proliferare dei permessi: oggi ne è titolare un cittadino su quattro. Degli oltre 23mila, 8 mila sono i pass per i disabili, circa 3.700 quelli dei residenti autorizzati o che hanno un parcheggio privato in centro.Un cambiamento epocale ma che sarà graduale, con date diverse del termine della validità dei vecchi pass.Partiamo dai permessi per artigiani, servizi tecnologici e trasporto merci, viene conseno della Ztl.Dal 15 marzo, invece, entreranno in vigore le aree in centro interdette al traffico veicolare tranne in casi di emergenza e pulizia stradale: largo Micheli, via Fratti, via Lanzi, largo Don Minzoni, piazza Tacito, Corso Tacito, via Angeloni, largo Villa Glori, via Petroni, piazza San Giovanni Decollato, via Santa Cro ce, vico San Giovannino, via Viscon-ti, piazza della Repubblica, piazza Solferino, largo Antonio da Sangallo, Piazza Europa, Corso Vecchio, via Tre Archi, vico San Lorenzo, vico Lungo, via dell'Ospedale, via del Tribunale, via Roma, largo Falchi, vico Politeama e piazza Duomo. In questo caso le sanzioni partiranno subito con tolleranza zero da parte dei vigili urbani.L'ultima tappa, prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, ci sarà lunedì mattina in Consiglio comunale con le modifiche in extremis al regolamento stesso nate dopo gli incontri tra l'assessore Marco Iapadre e le varie categorie coinvolte.Ci sarà la modifica in extremis dall'articolo 6 del regolamento, quello riguardante i residenti e domiciliati: «Il permesso consente in area pedonale la circolazione e la sosta solo per le operazioni di carico e scarico nelle fasce orarie 4-10 e 15-16». Ora la fascia pomeridiana diventa dalle 14 alle 16."Terni Reti " sta preparando la campagna pubblicitaria ed un numero verde dedicato per cercare di aiutare gli automobilisti a districarsi nella rivoluzione dei pass e dei costi.