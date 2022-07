Panicale, il ritorno dei Militia di “Fofo” Croce

PIEGARO - I Militia tornano a prendersi la scena. L'appuntamento con la storica band perugina è a Panicale, venerdì 8 luglio alle 21.30 al teatro Cesare Caporali con la proiezione di “Macdara(s) – suoni della poesia del 21° secolo”. La band composta da Dario Bavicchi, Fabrizio Croce e Giovanni Romualdi è in attività dal 1979 e quello che presenta a Panicale è il suo “più ambizioso progetto: una articolata opera multimediale con un film artistico, una produzione discografica, ed un libro, in connessione tra loro”. Il progetto divenuto film verrà proiettato a Panicale ed è partito dalle poesie del poeta irlandese Macdara Woods, scomparso nel 2018 durante la lavorazione del progetto e che ha vissuto parte della sua vita proprio nelle vicinanze di Panicale. Le musiche originali del film sono quelle dei Militia, appositamente composte, e le immagini assemblate dal Video artista Massimo Rossi, professore di Digital video all'Accademia di Belle Arti di Firenze e una delle anime di questo progetto che è prematuramente scomparso un anno fa. “La serata evento è un sentito omaggio alla memoria di Macdara Woods e Massimo Rossi, entrambi residenti per scelta di vita in quel magico territorio a poche centinaia di metri l'uno dall'altro, senza mai essersi conosciuti”. Alla realizzazione delle musiche originali hanno collaborato: Nicola Cappelletti, Coro delle Voci Bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia diretto dal Maestro Radicchia, Gianfranco De Franco, Fast Animals and Slow Kids, Paolo Fresu, Simone Frondini, Giovanni Guidi, Master Freez, Eilèan Ni Chuilleanain, Ralf, Francesco “Bolo” Rossini, Umberto Ugoberti, Vespertina. Per completare il progetto i Militia hanno dato via ad una campagna di crowdfunding attraverso la piattaforma “Produzioni dal basso” che si chiuderà il 31 agosto con evento speciale previsto ai giardini del Frontone il 1 settembre.

La serata evento dei Militia a Panicale fa da prologo al Festival multidisciplinare Effetto 48 in calendario la prossima settimana dal 15 al 17 luglio. Trenta eventi in 48 ore tra concerti, spettacoli, proiezioni ed esposizioni per la terza edizione della rassegna che avrà ospiti il rivoluzionario spiritual jazz di Alabaster De Plume, il delicato cantautorato di Eric Chenaux, le sonorità esotiche della band multiculturale Ayom, i giochi elettrici dell'arpista Martina Stock, il concerto dell'Orchestra dei Giovani della Scuola di Musica di Fiesole diretta dal maestro Antonino Siringo. Per la danza Hillel Kogan, la compagnia Zerogrammi. E numerosi artisti di teatro tra cui David Mayan, Francesco Pennacchia e Gli Omini. Questa edizione sarà caratterizzata dalla presenza di installazioni già esposte per i vicoli di Panicale dello scultore Davide Rivalta, oltre a quelle dell'artista visivo Lorenzo Scotto Di Luzio, il compositore ed etnomusicologo Arystan, il regista Emilio Orofino. Maggiori info al sito www.effetto48.it.