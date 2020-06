Orvieto. Te.Ma. in liquidazione, lo ha il deciso di Prefetto di Terni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"La Prefettura di Terni, preso atto della impossibilità di veder rinnovato il consiglio di amministrazione della Te.Ma, più volte sollecitato, dove il socio di maggioranza comune di Orvieto avrebbe dovuto esprimere 3 dei 5 componenti, che ha generato la paralisi della governance dell'associazione impedendo alla stessa di poter raggiungere i fini sociali previsti dallo Statuto, ha deciso."E' questa la decisione del Prefetto di Terni che con un, ha messo, al netto di possibile impugnazione dello stesso al Tribunale Amministrativo Regionale Tar dell'Umbria , la parola 'fine' sulla vita giuridica della associazione che per oltre venti anni ha gestito il Teatro "Mancinelli" di Orvieto."Nello stesso documento - commentano gli ex mebri del cda- ha individuato quelle chiare responsabilità del comune, che hanno causato, in primis, lo stallo, poi, con la revoca, la chiusura anticipata dell'attività di TeMa, causando ingenti danni. Sui danni erariali, che sono ben in evidenza, oltre a quelli patrimoniali, sta indagando anche la Procura presso la Corte dei Conti. Noi, come CdA, abbiamo a tempo debito fatto tutte le considerazioni del caso. Oggi è la Città che deve fare le proprie riflessioni, sugli aspetti tecnici e politici, che sono davvero molteplici. Per ciò che attiene agli aspetti giuridico amministrativi".