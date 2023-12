Mercoledì 27 Dicembre 2023, 08:52

ORVIETO Tutto pronto per Umbria Jazz Winter: domani si alzerà il sipario sulla trentesima edizione del festival targato Uj. Un'edizione che rispecchia nella formula la tradizione ma che, anche quest'anno, vedrà protagonisti nomi importanti e grandi ritorni come quello di Cecile McLorin Salvant, la cantante americana che debuttò in Italia proprio a Orvieto. Volendo tradurre in cifre l'evento, Umbria Jazz winter si articolerà in 5 giorni di festival, circa 140 ore di musica, 22 band, 79 eventi, circa 140 artisti e 6 location, una mostra, un annullo filatelico speciale e una grande festa in piazza per salutare l'arrivo del nuovo anno. Jazz, ma anche soul, gospel e funky risuoneranno tra le vie della città della Rupe. I concerti si svolgeranno all'interno di Palazzo del Popolo, Palazzo dei Sette, Palazzo Soliano, della Sala del Carmine, del Duomo e del Teatro Mancinelli.

I PROTAGONISTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La manifestazione sarà aperta domani alle 16 con i Kaleidoscope Quartet - Berklee e Umbria Jazz Clinic Awards Group 2023 mentre alle 18 arriveranno i Funk Off per le vie del centro. Alle 21, invece, andranno in scena Alessandro Lanzoni Trio feat, Francesco Cafiso e Cécile McLorin Salvant Sextet feat, Sullivan Fortner, Marvin Sewell, Alexa Tarantino, Yasushi Nakamura, Keita Ogawa, presso il Mancinelli. Umbria jazz winter è nato nel 1993 quando Uj viveva una fase di grande crescita. Il festival era maturo per giocare una nuova scommessa: una manifestazione "gemella", da svolgersi in inverno, nel periodo tra Natale e Capodanno coprendo un "buco" nell'offerta culturale e turistica dell'Umbria. La scelta ricadde su Orvieto per la bellezza del centro storico, la disponibilità di location adeguate, la posizione geografica. Una scelta che ha dato ragione agli ideatori. Anche quest'anno, per favorire l'accesso di visitatori e cittadini, verrà potenziata l'offerta dei mezzi pubblici con la previsione un servizio serale e corse speciali tra lo scalo, Sferracavallo e il centro. Da domani al 31 dicembre Bus Italia, in collaborazione con il Comune di Orvieto, attiverà un servizio speciale navetta gratuito che collegherà i due popolosi quartieri ai piedi della Rupe con le location del festival nel centro storico e viceversa.Da domani a sabato 30 dicembre le corse speciali collegheranno via Angelo Costanzi e la zona degli alberghi a ridosso del casello autostradale con Piazza Duomo tra le 21 e le 2 mentre nella serata del 31 dicembre tra le 21 e le 4. Sul sito https://www.fsbusitalia.it/ è possibile controllare gli orari completi con le fermate intermedie che interesseranno anche la stazione ferroviaria di Orvieto scalo e Sferracavallo/Oasi dei Discepoli. Per l'assessore comunale ai Trasporti, Gianluca Luciani si tratta di «un'opportunità in più per i cittadini e per i numerosi visitatori che arriveranno a Orvieto per godersi al meglio e senza pensieri i concerti di Umbria Jazz Winter e la magica atmosfera che si crea in città nelle giornate del festival».